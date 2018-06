Esse Emme Musica. Noemi e Fabrizio Moro al Festival di Altomonte

Collaborazione fra la Esse Emme Musica e il Festival di Altomonte con i concerti di Noemi (12 agosto) e Fabrizio Moro (25 agosto)

ALTOMONTE (CS) 28 GIUGNO - Con i concerti di Noemi e Fabrizio Moro inizia la collaborazione fra le Esse Emme Musica di Maurizio Senese e il Festival di Altomonte: il promoter ha infatti ufficializzato nelle ultime ore le due date frutto della sinergia tra le due realtà che ospiteranno le due serate di grande musica all’interno del cartellone del Festival Euromediterraneo 2018. Sul palco dell’anfiteatro dello splendido borgo del centro del Cosentino saliranno il 12 agosto Noemi con una data del tour “La Luna” e il 25 agosto il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Fabrizio Moro.

I biglietti per assistere alle due serate sono già in vendita attraverso i circuiti online di Ticket Service Calabria e TicketOne; a partire dal 30 giugno potranno essere acquistati anche nelle prevendite abituali. Gli ingressi saranno tutti a posto unico con i seguenti prezzi: 25,00 euro per Noemi e 34,50 euro per Fabrizio Moro.

«La collaborazione con una realtà che vanta ben 31 anni di storia non può che darci soddisfazione – ha commentato Maurizio Senese -, siamo ben lieti di lavorare in una cornice così suggestiva, inseriti in un cartellone che di certo richiamerà spettatori da tutta la regione».

Per informazioni

Esse Emme Musica di Maurizio Senese

Via San Giorgio 5, 88100 Catanzaro

Tel. 0961. 060527

info@essemmemusica.it

www.essemmemusica.it

Tel. 0961.060491

info@ticketservicecalabria.it

www.ticketservicecalabria.it

www.summerarena.it