Eterno attivista della Lega: “Ci sono troppi che infettano l’Italia”

Tempo di lettura: ~2 min

Ferenc Venturelli, attivista della Lega conosciuto come Eterno, ha acceso un acceso dibattito con un intervento pubblico in cui ha espresso posizioni molto dure sull’immigrazione e sulla sicurezza. Le sue parole, riportate dai presenti, hanno subito attirato l’attenzione dei media e suscitato reazioni contrastanti nel panorama politico e sociale.

Nel corso del discorso, Eterno ha dichiarato: «Giudicatemi ma: voglio mandar a casa tutti gli irregolari e quelli che vengono a delinquere». Ha poi aggiunto: «Ce ne sono troppi che stanno infettando la nostra società, stanno rendendo l’Italia in una cosa sporca».

L’attivista ha collegato la questione della sicurezza urbana alle politiche migratorie, sottolineando la necessità di controlli più severi e di misure immediate per espellere chi commette reati. Secondo Eterno, garantire ordine e sicurezza significa anche intervenire con decisione contro chi non rispetta le leggi italiane.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Esponenti dell’opposizione e diverse associazioni per i diritti civili hanno condannato le dichiarazioni, definendole “inaccettabili” e “disumanizzanti”, accusando l’attivista di alimentare tensioni sociali e di generalizzare su gruppi di persone. Alcuni commentatori hanno sottolineato come questo tipo di linguaggio rischi di accentuare le divisioni all’interno della società.

Dall’altra parte, diversi sostenitori hanno difeso le parole di Eterno, considerandole uno sfogo diretto su un tema percepito come urgente: la sicurezza e l’ordine pubblico. Alcuni hanno condiviso il suo messaggio sui social, sottolineando la necessità di politiche più severe e controlli più rigorosi sul territorio.

L’intervento di Eterno riapre il dibattito sul linguaggio politico e sui limiti della comunicazione pubblica, soprattutto quando si tratta di temi delicati come immigrazione e criminalità.