Etna: prolungata fino alle 12 chiusura aeroporto Catania

CATANIA, 18 MARZO - Aeroporto di Catania 'Fontanarossa' chiuso fino alle 8 di questa mattina a causa dell'attivita' eruttiva dell'Etna. Aperto invece quello di Comiso.

Lo rende noto Sac, la societa' che gestisce lo scalo. "Con la ripresa dell'attivita' eruttiva dell'Etna e l'emissione di una consistente quantita' di cenere in atmosfera, l'Unita' di Crisi - si legge in un comunicato - ha deciso di chiudere l'Aeroporto di Catania fino alle ore 8 di sabato 18 marzo. Gia' dirottato a Palermo il Trieste Catania delle ore 01,00.".

Aggiornamento: E' stata prolungata fino alle ore 12 la chiusura dell'aeroporto 'Fontanarossa' di Catania. Lo rende noto la Sac, la societa' che gestisce lo scalo. Permane infatti "la fase eruttiva dell'Etna accompagnata da una consistente quantita' di cenere nell'atmosfera". L'Unita' di Crisi tornera' a riunirsi alle 11 per valutare la situazione. "All'alba di stamani - si legge in una nota - le spazzatrici hanno ripulito la pista dalla cenere lavica caduta in nottata ma la situazione resta critica". Resta aperto lo scalo di Comiso.