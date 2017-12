Euro 2020: a Roma la gara inaugurale

ROMA; 7 DICEMBRE- Soddisfazione per l’Italia che rientra nella rosa dei 13 Paesi scelti per ospitare delle gare del primo Europeo itinerante della storia del calcio, che si svolgerà nel 2020.



Si apriranno le danze nella Capitale, la quale ospiterà le partite del girone A e uno dei quarti di finale del torneo.



Delusione invece per Bruxelles; la Capitale belga è stata infatti esclusa unanimemente dalla UEFA, che ha preferito non rischiare vista la forte arretratezza in cui versano i lavori per la costruzione dell’Eurostadium.



Passaggio delle consegne a Londra, e segnatamente al Wembey Staudium, dove quindi, oltre alla semifinale e alla finale già in programma, si svolgeranno anche le gare che avrebbero dovuto disputarsi in Belgio.