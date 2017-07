Eurobasket 2017: Belinelli e Gallinari caricano l\'Italia

MILANO, 21 LUGLIO – Durante un’intervista negli studi di Sky, le due stelle più luminose del basket italiano dichiarano le ambizioni della Nazionale: questo gruppo ha in testa solo la vittoria.

Gli Azzurri hanno tanta voglia di riscattare i risultati negativi delle ultime rassegne continentali, ma soprattutto l’ancora fresca delusione ed amarezza per la mancata partecipazione alle ultime Olimpiadi, dopo la brutta sconfitta contro la Croazia a Torino. “Non giocheremo per partecipare, ma per vincere. Il fatto che non arrivino risultati da tempo è una motivazione in più per fare meglio”, secondo quanto affermato dal Gallo, che da pochi giorni veste la casacca dei Los Angeles Clippers. Anche il 31enne di San Giovanni in Persiceto (anch’egli di recente trasferitosi, approdando agli Atlanta Hawks) si mostra sicuro del fatto che la Nazionale sia una squadra forte e ben allenata, carica in vista degli Europei. Il capitano Gigi Datome, invece, che quest’anno ha conquistato la sua prima Eurolega con i Turchi del Fenerbahçe, ha sottolineato la necessità di essere più cinici nei momenti chiave, considerando anche che col passare del tempo le opportunità di vittoria per questo gruppo si stanno riducendo.

La squadra di Ettore Messina si ritroverà oggi pomeriggio nel classico raduno di Folgaria per preparare al meglio l’appuntamento continentale, nel quale esordirà il 31 agosto a Tel Aviv contro i padroni di casa israeliani. Nei prossimi giorni il CT, dopo aver escluso Bargnani e Gentile, valuterà le non perfette condizioni fisiche di altri uomini importanti come Baldi Rossi e Hackett, ma dovrà poi anche selezionare i 12 giocatori (sui 19 convocati per il raduno) che verranno inseriti nella lista ufficiale per l’Europeo.

L’Italia è inserita nell’ostico gruppo B, insieme a Georgia, Germania, Lituania, Ucraina ed appunto i beniamini di casa israeliani; passeranno alla seconda fase le prime due qualificate del girone. Ma Belinelli e Gallinari non hanno dubbi: secondo i due “Americani” l’avversaria da battere sarà la Serbia, trascinata dal forte playmaker Teodosic e soprattutto dal lungo Jokic, conosciuto molto bene proprio dal Gallo durante il periodo trascorso assieme in quel di Denver. Gli avversari temibili sono tanti, dunque, ma gli Azzurri di Messina sembrano non aver paura di nessuno.

Francesco Gagliardi

Foto: SuperNews