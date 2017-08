Eurobasket â€“ altra tegola per lâ€™Italia: anche Pascolo ko

TEL AVIV, 30 AGOSTO – Altro duro colpo per la Nazionale italiana di basket, impegnata in questi giorni negli allenamenti di preparazione all’Europeo israeliano, proprio pochi giorni prima dell’esordio di domani sera contro i padroni di casa. Non potrà essere del torneo infatti neppure Davide Pascolo: sul parquet della Yad-Eliyahu Arena l’ala ex Trento ha subito un trauma al ginocchio destro operato da poco e gli accertamenti effettuati hanno escluso la possibilità che Dada possa essere impiegato nelle prossime partite.

La preparazione a Folgaria non era cominciata benissimo per Pascolo, costretto a saltare la prima settimana di ritiro essendo ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’operazione al menisco laterale del ginocchio destro, di cui aveva subito la rottura durante i playoff dell’ultima stagione disputati con l’Armani Milano. Dopo l’intervento chrirugico in effetti non era riuscito a recuperare la forma migliore, ma era stato comunque confermato ed impiegato nelle ultime amichevoli dal CT Messina, che ne aveva sottolineato l’importanza nel gioco e nel gruppo.

Nelle ultime partite giocate dalla Nazionale, soprattutto nel Torneo dell’Acropoli, Dada si era infatti ritagliato uno spazio importante nelle rotazioni sia in fase difensiva grazie al suo contributo battagliero sia in attacco grazie ai suoi ottimi tiri piazzati dalla media distanza, atipici per un lungo come lui, che stavano rendendo i movimenti offensivi della squadra difficili da leggere per i quintetti avversari.

Dopo il ko di Danilo Gallinari, Messina sarà dunque costretto a fare a meno di un’altra pedina importante, peraltro in un ruolo dove la squadra non è particolarmente profonda. Quando manca ormai un solo giorno all’esordio, l’assistente allenatore dei San Antonio Spurs ha deciso di correre ai ripari richiamando Filippo Baldi Rossi. Ex compagno di squadra proprio di Pascolo a Trento, Baldi Rossi era stato escluso insieme a Cervi e Della Valle con l’ultima scrematura effettuata prima di partire per Tel Aviv. Si tratta senz’altro di un giocatore meno versatile, di un’ala pura che allungherà la panchina in attesa che il CT trovi nuove soluzioni di gioco, cercando di fare di necessità virtù dopo esser stato costretto ancora una volta a rivoluzionare programmi e scelte.

Francesco Gagliardi

Fonte immagine: tuttosport.com