Europa League: arbitri per Juventus e Milan nelle sfide di giovedì

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La UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le partite della terza giornata di Europa League in programma giovedì 22 febbraio. La Juventus affronterà il Rennes allo Stadium con fischio d'inizio alle 18:45, mentre il Milan sarà di scena in Inghilterra contro il Bournemouth alle 21:00.

Juventus-Rennes: arbitra il danese Krogh

Sarà il danese Morten Krogh a dirigere Juventus-Rennes. Il fischietto scandinavo sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Steffen Bramsen e Victor Skytte, mentre Jacob Karlsen ricoprirà il ruolo di quarto uomo. Per Krogh si tratta di una delle sue prime esperienze in una competizione europea di rilievo, ma vanta già diverse direzioni in ambito nazionale e nelle giovanili UEFA.

Bournemouth-Milan: designato il greco Fotias

Per Bournemouth-Milan, l'arbitro sarà il greco Vassilis Fotias, assistito dai connazionali Andreas Meintanas e Michail Papadakis. Quarto uomo sarà Alexandros Tsakalidis. Fotias è un arbitro esperto a livello internazionale, avendo diretto diverse partite di Europa League e Champions League nelle scorse stagioni.

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Entrambe le sfide sono cruciali per il cammino delle italiane nel girone di Europa League: la Juventus cerca punti pesanti per consolidare il primato, mentre il Milan vuole riscattare il passo falso dell'andata. Le designazioni arbitrali sono state rese note oggi dalla UEFA, che ha comunicato anche i nominativi dei VAR per ciascuna partita.