Europa League, il bilancio delle italiane

MILANO, 24 FEBBRAIO - Sorride a metà l’Italia dopo il giovedì di Europa League, che ha visto il passaggio del turno della Roma di Luciano Spalletti e il clamoroso capitombolo della Fiorentina per mano dei tedeschi del Borussia. Il passaggio del turno dei capitolini è il bis della settimana europea italiana, dopo il successo della Juventus in Champions in casa del Porto.

Per la Roma, ecco il tonfo casalingo (ma irrilevante) contro gli spagnoli del Villarreal: 0-1 il punteggio, con rete di Barrè. Il gol è arrivato per gli spagnoli nel primo quarto d’ora, nell’arco di una gara che aveva tutto sommato poco da dire considerato il netto successo dei giallorossi all’andata. Tuttavia, resta la brutta prestazione di Totti (in campo per 90’) &co. Con un passivo che sarebbe potuto risultare ancor più pesante.

Il passaggio agli ottavi è comunque assicurato. Soddisfatto a metà il tecnico Spalletti, che si assume le responsabilità per la sconfitta, forse legata ai troppi avvicendamenti in vista del big match di domenica al Meazza contro l’Inter di Pioli: «Sono state un po' le mie scelte, chi aveva più corsa è stato schiacciato sulla difensiva. Mi assumo le responsabilità e quando si fa questo lavoro bisogna assumersi le colpe» - ammette il tecnico. Ma il futuro europeo potrebbe essere roseo, in una competizione che entra ormai nel vivo: «Vogliamo fare la nostra parte in Europa League, abbiamo le carte in regola per superare anche altri turni».

Clamoroso invece lo stop dell’altra italiana, che costa una dolorosa eliminazione. Quella della Fiorentina, battuta 2-4 dal Borussia Moenchegladbach nonostante il successo dell’andata. Il rammarico è enorme, per una gara letteralmente ‘buttata’, considerato il doppio vantaggio maturato con le reti di Kalinic e Borja nella prima mezz’ora del match. Poi il crollo, quasi inspiegabile. Ed un Sousa molto duro e deluso: «Adesso dobbiamo alzare la testa e prenderci le nostre responsabilità». Lo si farà in questa ultima parte del campionato, a causa del treno europeo ormai perduto.

foto da: sport.ilmessaggero.it

Cosimo Cataleta