Europa League Juventus Rennes 2-2 un pari che sa di occasione persa

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La Juventus non va oltre il pareggio per 2-2 contro il Rennes nell'andata dei playoff di Europa League. Allo Stadium i bianconeri passano in vantaggio dopo appena cinque minuti con Zeki Çelik, ma vengono raggiunti e superati dai francesi prima di trovare il pari nella ripresa con un calcio di rigore di Nick Woltemade. Nel finale, l'arbitro annulla una rete a Lucumì per fuorigioco dopo la revisione VAR, negando alla Juventus la gioia della vittoria.

La cronaca della partita

La sfida inizia subito in salita per il Rennes: al 5' Çelik sfrutta un assist di Woltemade e batte Samba con un diagonale preciso. La reazione degli ospiti arriva al 15' con Mousa Al Taamari, che pareggia i conti sugli sviluppi di un'azione orchestrata da Nagida e finalizzata dal cross di Reynolds. Al 43' il Rennes completa la rimonta con Boulaye Dia, ex attaccante della Lazio, che spiazza Vicario su calcio di rigore.

Nella ripresa, la Juventus spinge alla ricerca del pareggio che arriva al 67': Woltemade trasforma un penalty con una conclusione centrale, ingannando Samba. I bianconeri provano a ribaltare il risultato e all'88' trovano la rete con Lucumì, ma il VAR annulla per fuorigioco. Il 2-2 finale lascia aperta la qualificazione, che si deciderà al ritorno in Francia.

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Le parole chiave della sfida

La partita ha messo in evidenza la capacità del Rennes di sfruttare le occasioni create, mentre la Juventus ha mostrato ancora una volta qualche difficoltà difensiva. Il gol su rigore di Woltemade e la rete annullata a Lucumì sono stati i momenti salienti di una gara combattuta e ricca di emozioni.