Europa League, Lazio e Milan impegnate nel ritorno degli ottavi: entrambe sono obbligate a vincere

ROMA, 15 MARZO - Dopo la definizione degli ottavi di Champions League, tocca stasera all’Europa League. In campo Milan e Lazio, entrambe impegnate in due trasferte complicate. I rossoneri sono obbligati a vincere a Londra, in casa dell’Arsenal, per ribaltare il 2-0 subito all’andata a San Siro. Alla Lazio serve invece una vittoria con un gol di scarto o un pareggio dal 3-3 in poi in Ucraina, contro la Dinamo Kiev, dopo il 2-2 della scorsa settimana all’Olimpico.

ARSENAL-MILAN.

Impresa titanica per gli uomini di Gattuso, che però ha avvertito: non si va a Londra in gita, ma per vendere cara la pelle. Le probabili formazioni:

ARSENAL, 4-2-3-1: Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Kolasinac; Ramsey, Xhaka; Özil, Wilshere, Mkhitaryan; Welbeck.

MILAN, 4-4-2: Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Montolivo, Calhanoglu; André Silva, Cutrone.



DINAMO KIEV-LAZIO.

Dopo le polemiche var del campionato, Inzaghi e i suoi volano in Ucraina per una sfida che, all’indomani del sorteggio, non sembrava forse poter diventare così ostica.

DINAMO KIEV, 4-2-3-1: Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shepelev, Buyalskiy; Moroziuk, Shaparenko, Tsygankov; Moraes.

LAZIO, 3-5-2: Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile

Claudio Canzone

Fonte foto: calciomercato.com