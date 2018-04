Europa League, super Lazio: 4 goal al Salisburgo e semifinale più vicina

ROMA, 6 APRILE – Vince, convince e sorprende anche in Europa la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo la ripresa di un ottimo passo in campionato, l’undici biancoceleste ha ieri posto una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali dell’Europa League 2017-2018. Davanti ai 40mila spettatori dell’Olimpico, Immobile e compagni hanno infatti superato per quattro reti a due gli austriaci del Red Bull Salisburgo, imbattuti dallo scorso agosto.

LA PARTITA – Inzaghi recupera Radu, Lulic e Milinkovic-Savic in mezzo al campo. Dentro dal primo minuto anche Dusan Basta. Pronti, via ed è subito la Lazio a dettare i tempi: il terzino serbo si fa largo prepotentemente sulla fascia destra e mette in mezzo un gran cross per l’accorrente capitan Lulic, la cui conclusione trafigge l’estremo difensore avversario dopo soli otto minuti. E' 1-0. La squadra ospite aumenta il ritmo e cerca di alzare il proprio baricentro, ma al 25’ è ancora la Lazio ad andare vicina al raddoppio con Parolo, che però calcia fuori da buona posizione.

Passano cinque minuti, e l’arbitro Hategan fischia un rigore particolarmente generoso a favore del Salisburgo. Dagli undici metri si presenta Berisha, che batte Strakosha e fa 1-1. La Lazio recrimina per due presunti atterramenti su Immobile e De Vrij, poi va vicinissima al colpo del 2-1 con Milinkovic: traversone dalla sinistra di Lulic e colpo di testa fuori di poco nonostante l’ottimo posizionamento. E’ l’ultimo atto di un primo tempo al veleno per le decisioni del direttore di gara.

L’undici biancoceleste torna in campo nella ripresa con una grinta ed una cattiveria ben maggiori rispetto a quelle mostrate nel primo tempo, ricominciando a macinare il proprio gioco offensivo e spettacolare: minuto 4 del secondo tempo, Lulic allarga sulla destra per Luis Alberto che a sua volta serve un pallone al bacio a Marco Parolo il quale, di tacco, trafigge Walke e fa 2-1. Al 14’ Luis Alberto si mette in proprio e costringe Walke ad una bella parata. Il Salisburgo, però, barcolla ma non cade: prima Lainer mette paura alla retroguardia biancoceleste, poi è il neoentrato Minamino, dopo sessanta secondi dall’ingresso in campo, a fare 2-2 avventandosi su un filtrante di Dabbur.

La Lazio non ci sta e al 29’ trova nuovamente il vantaggio con Felipe Anderson, imbeccato poco oltre centrocampo da Milinkovic, che dopo una fuga di trenta metri batte Walke e fa 3-2. Ma non è finita: passano due minuti ed arriva, immancabile, la firma di Ciro Immobile. Il Re Mida dell’attacco laziale riceve un’ottima assistenza di Leiva e con un bel rasoterra fa 4-2, mandando in delirio il pubblico dell’Olimpico ed ipotecando la qualificazione alle semifinali. La partita si conclude così. Giovedì prossimo, 12 aprile, si disputerà la gara di ritorno in Austria: ai biancocelesti basterà non perdere con due reti di scarto per accedere al turno successivo.

Paolo Fernandes

Foto: lazionews24.com