Europei di pallanuoto: sfuma la finale, Settebello contro Croazia per il bronzo

BARCELLONA, 27 LUGLIO 2018 – Nella semifinale dei Campionati Europei di pallanuoto che si svolgono a Barcellona, nelle piscine Bernat Picornell, l'Italia esce sconfitta dal confronto contro i padroni di casa. Spagna – Italia finisce infatti 8-7 ed il Settebello sarà così costretto a sfidare la Croazia per il gradino più basso del podio.

La corsa all'oro continentale sfuma a 8 secondi dalla fine, quando il capitano azzurro Pietro Figlioli tira la palla del pareggio che entra in porta ma non viene convalidata dall'arbitro. Niente rigori e così la Spagna raggiunge i campioni olimpici della Serbia in finale.

Al termine della gara, il ct azzurro Sandro Campagna ha commentato: "Mi auguro che ai prossimi Mondiali ci sia la tecnologia ad aiutare gli arbitri".

Italia – Croazia per l'assegnazione del bronzo sarà trasmessa domani ore 20.30 in diretta su Rai2.

Diana Sarti

Foto: ilgiornale.it