Eurovolley: Italia-Slovacchia, arriva il riscatto degli Azzurri

ROMA, 27 AGOSTO – Seconda uscita europea per gli uomini di Blengini, che dopo un inizio di torneo non proprio brillante, cercano il riscatto con la Slovacchia all’arena Szczecin. Partita sentita e difficile, che si conclude con una bella vittoria degli azzurri per 3-0, che ritrovano la grinta necessaria per andare avanti nel torneo e prepararsi alla sfida con la Repubblica Ceca.



1° SET (14-25) - Una bella Italia domina l’intero set, trascinata dai colpi di Matteo Piano e Luca Vettori (protagonista di un recupero straordinario a fine parziale) e ritrova in piena forma il suo regista Giannelli, che sfrutta al meglio l’ampiezza dell’attacco italiano. La Slovacchia reagisce poco, non riuscendo davvero a preoccupare gli azzurri.



2° SET (19-25) – Entra in partita la Slovacchia, mettendo in difficoltà gli azzurri che, complici gli errori in ricezione, lasciano più spazio agli avversari che vanno in vantaggio a metà set. Lenta ma efficace la ripresa dell’Italia che trascinata da Giannelli e capitan Lanza, riprende il vantaggio e va a vincere anche il secondo set.



3° SET (20-24)- Il set si apre con una magia di Simone Giannelli, che da il giusto sprint iniziale alla squadra, trascinando la nazionale anche in battuta. Come nei precedenti set, l’Italia soffre fino al tie break, concedendo spazio alla Slovacchia, ma con una risposta corale gli azzurri riprendono il vantaggio e conquistano l’ultimo set.



Maria Minichino

(fonte immagine oasport.it)