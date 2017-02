Eurozona: attività economica ai massimi di sei anni. Crescita "quasi record"

ROMA, 21 FEBBRAIO - Notizie positive per l’Eurozona. È stato calcolato un aumento dell’attività economica che ha toccato livelli considerati massimi in sei anni con una crescita "quasi record". In più la creazione di nuovi posti di lavori è ai massimi di nove anni e mezzo.

Il calcolo è stato effettuato in base dall'indice Pm, Purchasing managers index, indice anticipatore più attendibile che raccoglie le stime dei direttori degli acquisti nei settori dei servizi e manifatturieri. La figura del direttore agli acquisti si occupa di procurare gli input in vista dell'output. Nei diversi Paesi i direttori agli acquisti hanno una loro associazione professionale ed attraverso queste associazioni effettuano sondaggi presso i propri associati. Questi sondaggi sono molto utili perché i risultati di queste inchieste si sono rivelati attendibili nel tracciare e anticipare le possibili congiunture. Dati che vengono calcolati mensilmente.

L'indice ha subito un aumento da 54,4 a 56 nel mese di gennaio, evidenziando una crescita dell'Eurozona nel primo trimestre 2017 dello 0,6%. Gli economisti attendevano, al contrario, un calo del Pmi a 54,3. In Francia, l'indice composito dei direttori degli acquisti segna un aumento a 56,2 da 54,1 contro previsioni di un calo a 53,8. In Germania lo stesso indice segna 56,1 contro le previsioni di un livello invariato a 54,8.

immagine da: milanofinanza.it

Caterina Apicella