Eutanasia, Fabo è in Svizzera. Visite in corso per il Dj

MILANO, 26 FEBBRAIO - E’ giunto in Svizzera il 39enne Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come Dj Fabo, che aveva chiesto negli scorsi giorni di morire liberamente con un appello diretto al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Secondo Filomena Gallo dell’Associazione Luca Coscioni, l’uomo «si sta sottoponendo alle visite mediche previste dai protocolli e tuttavia potrebbe cambiare idea».

Antoniani è stato direttamente accompagnato dal radicale Marco Cappato, che ha accolto la richiesta del dj. La vicenda è stata raccontata dallo stesso Cappato sulla propria pagina Facebook: «Fabo mi ha chiesto di accompagnarlo in Svizzera. Ho detto di sì». Cappato ha anche lanciato e rinnovato l’hashtag #Fabolibero e sta premendo negli ultimi giorni sul tema del fine vita, ancora una volta rinviato dalle aule parlamentari.

Si è infatti concretizzato, appena due giorni fa, il terzo rinvio dell’approdo del Ddl sul Biotestamento. Il dj si era così rivolto al Capo dello Stato, nella speranza di sollecitare le Camere e «sbloccare lo stato di impasse voluto dai parlamentari».

Il ragazzo di 39 anni, cieco e tetraplegico, vorrebbe porre fine ad una delicatissima e debilitante situazione che ormai ritiene di non esser più in grado di sostenere. Inutili le terapie, inutili i tentativi di cure, sino alla realizzazione del video grazie alla sua fidanzata e all’Associazione Luca Coscioni. Ora l’incontro in una clinica Oltralpe, con i medici e gli psicologi della struttura. Prima di una decisione nei prossimi giorni: «Ci vorranno alcuni giorni per capire cosa succederà» - è il pensiero di Filomena Gallo.

foto da: ilmessaggero.it

Cosimo Cataleta