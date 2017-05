Eutanasia, il messaggio di Cappato dopo la decisione sulla mancata archiviazione

MILANO, 11 MAGGIO - A seguito della decisione del Gip di non archiviare la propria posizione rispetto al caso Dj Fabo, Marco Cappato ha rilasciato un messaggio-video attraverso la propria pagina Facebook. L’esponente di Radicali italiani ha infatti affermato di «rispettare la decisione del Gip ma di andare avanti con la propria battaglia, «perché non va vanificato il lavoro sin qui svolto».

Cappato rispetta la decisione del Gip anche a seguito di un «tema complesso dal punto di vista giuridico». La decisione non intacca comunque la disobbedienza civile degli ultimi mesi sul tema del fine vita: «Con l’Associazione Luca Coscioni andiamo avanti a batterci per la vita, per i diritti dei malati e dei disabili, e per il rispetto della scelta di interrompere sofferenze insopportabili».

La lotta politica proseguirà nelle piazze a cominciare da questo fine settimana, con la protesta circa i continui rinvii parlamentari sulla legge che riguarda il testamento biologico. Cappato ha inoltre richiamato l’attività instancabile dei propri collaboratori, tra cui Mina Wellby e Gustavo Fraticelli.

Si attendono dunque evoluzioni sulla legge, dopo l’approvazione alla Camera in attesa del responso del Senato che ha interrotto ben 15 mesi di discussione. Un risultato che è lo stesso Cappato a rivendicare grazie «al coraggio di coloro che hanno lottato pubblicamente per veder rispettare le proprie volontà, da Wellby a Trentini, passando per Englaro, Nuvoli, Ravasin, Velati, Fanelli, Piludu, Fabo e tanti altri. Adesso è necessario impedire che sia vanificato il lavoro sin qui svolto».

In una nota, si è parlato inoltre dei possibili profili evasivi della legge sul testamento, dai rimandi alla deontologia professionale per ostacolare il volere del paziente sino alla melina in vista della fine della legislatura, che ne impedirebbe la definitiva approvazione portando ad un ennesimo slittamento.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta