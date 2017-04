Eutanasia, malato di sclerosi multipla in viaggio verso la Svizzera come Dj Fabo

ZURIGO, 12 APRILE - Un 53enne toscano, malato di Sclerosi multipla, ha deciso di andare in Svizzera per ottenere l’eutanasia in una clinica, così come hanno già fatto prima di lui altri italiani, tra cui Dj Fabo.

Davide, questo il nome dell’uomo, come Fabiano Antonioni, ha chiesto aiuto all’associazione Luca Coscioni, che da anni si occupa di fine vita. Come ha riferito attraverso le sue pagine social il presidente Marco Cappato, il 53enne sta arrivando in Svizzera accompagnato da Mina Welby, co-presidente dell'associazione.

Queste le parole di Cappato: «Davide ha deciso di morire perché non vuole più vivere con il dolore addosso tutto il giorno e perché ritiene che la sua non sia più una vita da vivere ma una condanna da scontare».

A fine 2016, spiega Cappato, Davide ha preso la decisione di ricorrere all'eutanasia, che definisce «una liberazione, un sogno, una vacanza». «La madre – prosegue il post - lo capisce, una donna di 73 anni con molti problemi di salute, soffre ma lo capisce».

Nel 1993, riferiscono ancora dall’associazione, Davide aveva 27 anni e faceva il barista, a un certo punto ha iniziato a non sentire più un lato del corpo. Erano i primi sintomi della sclerosi multipla. ''Col passare degli anni – spiegano - la malattia è diventata sempre più insopportabile e crudele. Da mesi non riesce più a far nulla, compreso mangiare e dormire. Passa le giornate a letto o in sedia a rotelle, con uno stimolo costante di andare in bagno. Assume farmaci molto forti contro il dolore, più di quindici al giorno, compreso il metadone che ha importanti effetti collaterali, anche se ormai non sono più efficaci. Solo la cannabis terapeutica, fornita dalla regione Toscana, gli dà sollievo».

Quasi diecimila euro è la cifra richiesta per porre fine alla propria vita, una somma impossibile per Davide che prende 790 euro di pensione al mese. Da qui la richiesta di aiuto a soseutanasia.it, il sito di Marco Cappato, Gustavo Fraticelli e Mina Welby. Ha lanciato un appello anche attraverso Libero e mettendo insieme i suoi risparmi e quelli della madre, ha raggiunto la cifra necessaria per ottenere l’eutanasia.

Antonella Sica