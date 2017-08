Evade redditi per oltre mezzo milione, imprenditore cosentino denunciato per evasione

COSENZA, 21 AGOSTO 2017 - Aveva avuto un tenore di vita molto al di sopra di quanto ci si potesse aspettare rispetto ai redditi dichiarati e per questo è finito nelle maglie dei controlli delle Fiamme Gialle ed è stato denunciato per evasione.

L'uomo, un imprenditore cosentino, tra il 2011 e il 2015 avrebbe omesso di dichiarare al fisco redditi per oltre mezzo milione di euro e non avrebbe versato imposte per oltre centomila euro.

I finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno rilevato che, per alcuni anni, l'uomo ha mantenuto un tenore di vita superiore rispetto ai redditi dichiarati e hanno avviato una verifica fiscale e accertamenti bancari. L'esame dei flussi finanziari ha permesso di ricostruire l'ammontare dei redditi reali.

L'elemento che ha destato i maggiori sospetti, però, è stato il rinvenimento, tra la documentazione contabile della società, di polizze assicurative, fatture per lavori di riparazione e contratti per l'assegnazione di spazi di ormeggio riferiti ad un'imbarcazione battente bandiera britannica: uno yacht lungo oltre venti metri e del valore stimato di seicentomila euro, iscritto nei registri navali inglesi.

A conclusione delle indagini, i militari hanno notificato il recupero a tassazione delle imposte non versate per oltre centomila euro e della tassa da diporto dovuta per il possesso delle barche superiori a 10 metri. Inoltre, l'imprenditore rischia una multa fino a centomila euro per non aver dichiarato al fisco la disponibilità dell'imbarcazione di lusso.

Daniele Basili

immagine da sienanews.it