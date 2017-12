Evento Boccadano da Megna con Felipe di "Una Vita" (Foto e Video)

CATANZARO – 08 DICEMBRE - Se gli eventi e le feste sono già presenti nell’intero periodo dell’anno come non possono esserlo nel tempo natalizio e proprio per questo il punto vendita più amato dai vip di tutto il mondo, regala una nuova fantastica ed emozionante serata.

La gioielleria Megna si fa nuovamente protagonista nel giorno che inaugura questo periodo di gioia e festa, con un evento targato Boccadamo ed alla presenza di uno degli attori più amati della soap “Una Vita”: Marc Perejo Màs, meglio conosciuto come l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso.Disponibile, gentile e affabile, Marc ha scattato foto e firmato autografi con i molti fan presenti, rivelando alle nostre telecamere che potrebbe tornare in Calabria per le sue vacanze.

Filippo Coppoletta