Expo 2015, prima notifica di danno erariale dalla Corte dei Conti. Contestato 1 milione a Paris

MILANO, 13 FEBBRAIO 2017 - La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia ha notificato il primo atto di citazione per un danno erariale nei confronti di Expo 2015 a Stefano Paris, ex manager della società già arrestato nel maggio del 2014 e aveva patteggiato una pena di 2 anni, 6 mesi e 20 giorni con 100 mila euro di risarcimento alla società Expo 2015.

I magistrati contabili hanno contestato a Paris un "danno non patrimoniale all'immagine della società Expo 2015" e un "danno patrimoniale da tangente" per un ammontare che supera il milione di euro.

Paris "all'epoca delle procedure di gara, oggetto di turbativa, rivestiva posizioni di rilievo primario nella gestione della società". In particolare, a finire sotto la lente dei magistrati contabili è stata la gara per ''l'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle cd. Architetture di Servizio, afferenti al sito per l'Esposizione Universale anno 2015" aggiudicato al raggruppamento temporaneo di Imprese (Rtc) Impresa di Costruzione Maltauro - Cefla Società Cooperativa.

Tali addebiti si aggiungono ai 5 milioni già contestati a Paris, lo scorso luglio, assieme ad un altro ex manager, Antonio Acerbo, anche lui arrestato nell'ambito di un altro filone.

La gara, come spiegano i magistrati contabili in una nota, è stata aggiudicata al ribasso ma ha visto lievitare i costi in corso d'opera a seguito di varianti, per un ulteriori 2.916.797,61 euro. Nel caso specifico è stato contestato anche "il danno erariale da erogazione tangentizia a favore di pubblici funzionari connessa ad aggiudicazione di appalti" perchè "nessun imprenditore ragionevole corrisponde una utilità ad un amministratore se non per ottenere un vantaggio superiore, o almeno pari, a tale erogazione".

Daniele Basili

immagine da laltraitalia.eu