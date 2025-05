Fòrema, fatturato a 8,5 milioni: formate oltre 30 mila persone nel corso del 2025

Tempo di lettura: ~6 min

L’ente di formazione del sistema confindustriale veneto est presenta il proprio bilancio, erogate oltre 45 mila ore. Il direttore generale, Matteo Sinigaglia: “Non si tratta semplicemente di numeri, ma di storie di crescita per migliaia di persone e per le imprese che li impiegano”

Fòrema, ente di formazione del sistema confindustriale veneto, chiude l’esercizio 2024 con ricavi pari a 8.502.000 euro, in crescita del 11,6% rispetto al 2023. Il 62% del fatturato proviene dall’area del libero mercato, il restante da progetti finanziati. L’Ebitda si attesta al 9% circa (723.000 euro), registrando un incremento significativo del 27,2%, mentre l’utile netto raggiunge 545.000 euro, in aumento del 31,6% rispetto all’anno precedente. La posizione finanziaria netta (PFN) si consolida a oltre 4,5 milioni di euro.

Numeri che arrivano a margine di un quadriennio di crescita costante. Dal 2020 al 2024 infatti i ricavi sono complessivamente aumentati del 20%, l’Ebitda ha registrato una corsa a +150% con conseguente triplicazione della Pfn e una crescita del patrimonio netto del 60%.

Risultati che sono giunti grazie alla crescita dei clienti (una cinquantina quelli nuovi), suddivisi tra grandi imprese (17,8%), medie aziende (37,8%) e piccole imprese (42,7%) con una distribuzione geografica che conferma la storia di Fòrema e una dominanza di Padova e provincia (64%) e Vicenza (il 16% delle aziende, che rappresentano un quarto del fatturato totale); crescono anche quelle che provengono da altre province. La formazione interessa principalmente il settore metalmeccanico (37,8%), a seguire la chimica-gomma (12,5%), i servizi (11,5%) e gli alimentari (7,5%).

“Aver coinvolto 29.831 persone nelle nostre attività formative e di consulenza, con un aumento dell'11,6% rispetto all'anno precedente, è per noi il segnale più tangibile del valore che riusciamo a generare sul territorio”, dichiara Matteo Sinigaglia, direttore generale di Fòrema, la cui visione strategica e la cui leadership hanno guidato l’ente attraverso un percorso di espansione significativa. “Non si tratta semplicemente di numeri, ma di storie di crescita, di competenze acquisite, di nuove opportunità che si aprono per migliaia di persone e per le imprese che li impiegano”.

L'impegno di Fòrema nel trasferire competenze concrete e spendibili nel mondo del lavoro si riflette chiaramente anche nel numero di ore erogate, che nel 2024 hanno raggiunto quota 45.110, segnando un incremento del 9,6% rispetto all'anno precedente. I risultati economici sono la conseguenza.

“Aver superato gli otto milioni di euro di fatturato è un traguardo importante che ci spinge a fare sempre meglio”, spiega ancora Sinigaglia. “A coronamento di una gestione oculata ed efficiente, l'Ebitda conferma la capacità di Fòrema di operare con profitto e di reinvestire risorse per continuare a innovare e a migliorare la propria offerta. Un elemento distintivo della nostra strategia è rappresentato dalla nostra capacità di bilanciare l'attività finanziata attraverso fondi pubblici (che nel 2024 ha rappresentato il 38%) con quella sviluppata direttamente sul mercato (che ha raggiunto il 62%)”.

I successi del 2024 poggiano su solide fondamenta. L’affiliazione con Confindustria Veneto Est rappresenta un legame strategico fondamentale, che garantisce un contatto diretto con il tessuto imprenditoriale e una profonda comprensione delle sue esigenze. Essere l'unico ente accreditato in Veneto per specifici finanziamenti europei conferisce un vantaggio competitivo significativo.

Guardando al futuro Fòrema ha delineato le prospettive per il 2025 attraverso un'attenta analisi, identificando opportunità di crescita significative, in particolare nel potenziamento delle sinergie tra le aree tematiche in maggiore espansione.

“Abbiamo osservato una crescita particolarmente dinamica in alcune aree strategiche”, evidenzia Matteo Sinigaglia. “L'area HSE (Health, Safety and Environment) si conferma un pilastro fondamentale della nostra offerta, con una crescita consistente e un contributo cruciale alle nostre revenue. La Smart Factory, con un fatturato di 1,2 milioni di euro e un incremento dell'8,12%, pari al 20,5% delle nostre entrate totali, rappresenta un settore in continua evoluzione con un grande potenziale. Ma è soprattutto l'area sostenibilità a segnare una crescita eccezionale, con un aumento del 130% e un fatturato di 434.000 euro. Questo dato ci indica chiaramente una direzione strategica fondamentale per il futuro. Il nostro obiettivo per il 2025 è proprio quello di intensificare le sinergie tra queste aree in forte crescita – HSE, Sostenibilità e Smart Factory – per sviluppare soluzioni integrate e ancora più innovative. Crediamo fermamente che la capacità di offrire una visione olistica e integrata delle competenze, che tenga conto delle sfide della transizione ecologica e digitale, rappresenti un elemento distintivo e un importante driver per la nostra ulteriore espansione nel mercato”.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO - LA STORIA DI FÒREMA

Dopo la fondazione nel 1983 e le prime esperienze di servizi destinati al mondo degli industriali, la storia di Fòrema prosegue negli anni Duemila con la presidenza di Giovanni Griggio quando entrò, tra i primi a livello nazionale, nel settore privato; quello fu anche il periodo in cui nacque Fondimpresa. Subito dopo, al timone di Fòrema fu nominato Marino Malvestio, che traghettò l’azienda verso i primi bilanci in utile, a vantaggio di Confindustria Padova. Seguì la nascita de IlCuboRosso, “spazio fisico” di 600 metri quadri per simulare, sperimentare, rielaborare nuovo know how tecnico e manageriale da trasferire al sistema delle Pmi. Due anni dopo, l’altra scelta strategica, quella di far nascere il «super-polo» confindustriale per la formazione d’impresa, primo in Italia per dimensioni, dall’unione tra Padova e Vicenza.

Dopo la separazione da Niuko (la Srl costituita nel 2014 da Confindustria Padova e Confindustria Vicenza), completata nel 2019, oggi Fòrema è la società di formazione e consulenza di Confindustria Veneto Est, e opera nell’ambito della gestione di corsi e attività di consulenza con focus su salute, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, ambiente (HSE), sviluppo organizzativo e metodologia lean nelle smart factory, soft skills e formazione esperienziale e servizi per il lavoro. Fòrema lavora in partenariato con molteplici enti pubblici, in particolare segue progetti per la scuola, gli ITS e l’Università di Padova. Tutto ciò la rende una delle maggiori società di formazione del sistema Confindustria in Italia. Questi i numeri che lo confermano: nel 2024 il fatturato è stato di 8,5 milioni (+11% rispetto all’anno precedente; da evidenziare che il 62% del fatturato proviene dal mercato), le persone coinvolte sono state 29.831 (+11,6% sul 2023), le ore erogate di formazione 45.110 (+9,6% sul 2023).

Fòrema, che ha sede negli uffici di proprietà collocati nel centro direzionale “La Cittadella” di Padova, recentemente acquisiti nell’ambito di valorizzazione dell’ente, occupa una sessantina persone e collabora con decine di professionisti. Il consiglio direttivo è guidato dal direttore generale Matteo Sinigaglia, ed è composto da Roberto Baldo, responsabile attività finanziate, Anna Cracco, responsabile commerciale e Andrea Sanguin, responsabile amministrazione, finanza e controllo. Presidente è Enrico Del Sole.