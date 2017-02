F1, al via i test di Barcellona, Hamilton il più veloce nella prima giornata, bene anche la Ferrari

MONTMELO’, 27 FEBBRAIO – Buona prova della Ferrari nella prima sessione di test pre-stagionali della F1 sul circuito di Montmelò, in Spagna. Nel turno mattutino Sebastian Vettel è stato il più veloce. Prima della pausa pranzo, dopo 62 giri, il pilota tedesco ha chiuso in 1'22''791. A seguire Valtteri Bottas, al suo debutto su Mercedes.

Terzo tempo per la Force India di Sergio Perez (1'23''709), seguito da Felipe Massa (Williams, 1'25''552), Carlos Sainz (Toro Rosso, 1'25''562), Nico Hulkenberg (Renault, 1'26''319), Kevin Magnussen (Haas, 1'26''404), Marcus Ericsson (Sauber, 1'26''865) .



Difficoltà invece per Daniel Ricciardo – la sua Red Bull RB13 si è fermata in pista dopo 4 giri per problemi a un sensore ed è stata riportata ai box dal carro attrezzi - e Fernando Alonso (McLaren), che non ha completato neanche un giro a causa di un guasto alla power unit Honda.

Nel turno pomeridiano, iniziato alle 14, Bottas ha ceduto il sedile al compagno di scuderia Hamilton, che ha chiuso facendo segnare il miglior tempo con le gomme morbide (1:21.765). Vettel è secondo, ad un soffio (1:21.878). Terzo Felipe Massa ( 1:22.076). Sorpresa Magnussen che chiude quarto in 1:22.894.

[foto: f1grandprix.motorionline]



Antonella Sica