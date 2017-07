F1: Austria; Bottas in pole, seconda Ferrari Vettel, Hamilton partirà ottava

F1: Austria; Bottas in pole, seconda Ferrari Vettel, Raikkonen in terza posizione, Mercedes Hamilton partirà ottava

ROMA, 8 LUGLIO - La Mercedes di Valtteri Bottas ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Austria. Il pilota finlandese precede le Ferrari di Sebastian Vettel e di Kimi Raikkonen.

Lewis Hamilton autore del terzo tempo, partirà dall'ottavo posto in griglia, a causa della penalità subita di cinque posizioni per aver sostituito il cambio alla sua vettura.d'Austria di Formula 1 (Hamilton autore del terzo tempo partiràottavo a causa della penalità da scontare per aver sostituito ilcambio):1 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1'04''2512 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) 1'04''2933 Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 1'04''7794 Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1'04''8965 Max Verstappen (Ola/Red Bull) 1'04''9836 Romain Grosjean (Fra/Haas F1) 1'05''4807 Sergio Perez (Mes/Force India) 1'05''6058 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) 1'04''4249 Esteban Ocon (Fra/Force India) 1'05''67410 Carlos Sainz (Spa/Toro Rosso) 1'05''72611 Nico Hulkenberg (Ger/Renault) 1'05''59712 Fernando Alonso (Spa/McLaren) 1'05''60213 Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren) 1'05''74114 Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso) 1'05''88415 Kevin Magnussen (Dan/Haas) --16 Jolyon Palmer (Ing/Renault) 1'06''34517 Felipe Massa (Bra/Williams) 1'06''53418 Lance Stroll (Can/Williams) 1'06''60819 Marcus Ericsson (Sve/Sauber) 1'06''85720 Pascal Wehrlein (Ger/Sauber) 1'07''011.