F1. GP d'Austria: Hamilton bene 2 posto. Vettel fiducioso, "abbiamo ottime possibilità"

Tedesco Ferrari, 'avevamo qualcosa in più da tirare fuori" Austria; Hamilton 'fatto errore ma bene secondo posto' Bottas'sapevo di avere ancora qualcosa in più ad ultimo giro'

ROMA, 30 GIUUGNO - "Non male, sono contento. Valtteri ha fatto un primo giro incredibile, mentre io ho fatto un errore. Posso dirmi contento del secondo tentativo, ottimo risultato per il team e Valtteri se lo meritava". Lewis Hamilton si complimenta con il suo compagno di squadra per la pole nel GP d'Austria. E Bottas racconta così la sua qualifica: "Durante tutto il weekend abbiamo fatto un bel progresso con il set-up. Abbiamo visto gli sviluppi, abbiamo bilanciato la macchina, che è andata benissimo. Nell'ultimo giro sapevo di avere ancora qualcosa in più e quei millesimi sono stati fondamentali. Spero di partire bene e non avere problemi alla prima curva, per puntare alla vittoria. Ho più fame di tutti gli altri qui sulla griglia e voglio vincere".

"Non è stato facile mettere insieme il giro. Ho fatto un errore alla prima uscita e ho dovuto trovare la concentrazione''. Sebastian Vettel si prende la terza posizione sulla griglia di partenza del Gp d'Austria e aspetta

la gara per poter far meglio. ''Avevamo qualcosa in più da tirare fuori - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari - ma non ce l'ho fatta durante il giro. Congratulazioni a Valtteri che ha fatto due buoni giri, comunque domani abbiamo delle ottime possibilità".

F1 D’Austria griglia di partenza

Griglia di partenza del Gran Premio d'Austria (la Ferrari di Vettel è stata penalizzata di tre posizioni per aver ostacolato la Renault di Sainz nella Q2 delle qualifiche. Il tedesco partirà così dal sesto posto):

1 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1m03.130s

2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) 1m03.149s

3 Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 1m03.660s

4 Max Verstappen (Ola/Red Bull) 1m03.840s

5 Romain Grosjean (Fra/Haas/Ferrari) 1m03.892s

6 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) 1m03.464s

7 Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1m03.996s

8 Kevin Magnussen (Dan/Haas/Ferrari) 1m04.051s

9 Carlos Sainz (Spa/Renault) 1m04.725s

10 Nico Hulkenberg (Ger/Renault) 1m05.019s

11 Esteban Ocon (Fra/Force India) 1m04.845s

12 Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) 1m04.874s

13 Fernando Alonso (Spa/McLaren) 1m05.058s

14 Lance Stroll (Can/Williams) 1m05.286s

15 Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren) 1m05.271s

16 Sergio Perez (Mes/Force India) 1m05.279s

17 Sergey Sirotkin (Rus/Williams) 1m05.322s

18 Charles Leclerc (Fra/Sauber) 1m04.979s

19 Brendon Hartley (Nzl/Toro Rosso) 1m05.366s

20 Marcus Ericsson (Sve/Sauber) 1m05.479s