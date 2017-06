F1. Azerbaigian; vince Ricciardo, 2 Bottas 3 Stroll 4 Vettel 5 Hamilton

ROMA, 25 GIUGNO - Scintille al via del Gran Premio dell'Azerbaigian con la Mercedes di Hamilton subito in testa davanti alla Ferrari di Vettel che approfitta del contatto tra la Stella d'Argento di Bottas e la Rossa di Raikkonen per guadagnare due posizioni al via. Raikkonen scala in quinta posizione, mentre la Mercedes di Bottas è costretta a fermarsi per sostituire il musetto. Terza posizione per la Force India di Perez davanti alla Red Bull di Verstappen.

Incredibile episodio in regime di safety-car nel bel mezzo del Gran Premio dell'Azerbaigian. Protagonisti Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, rispettivamente primo e secondo, che dietro alla vettura di sicurezza si tamponano e subito dopo la Ferrari del tedesco affianca la Mercedes dell'inglese in segno di protesta. Poco dopo l'altra rossa di Raikkonen buca una gomme ed è costretta a tornare ai box.

Gran Premio dell'Azerbaigian da dimenticare a causa dei tanti detriti in pista, dovuti ad una serie di contatti tra le vetture, che stanno condizionando l'andamento della gara di Formula 1 sul circuito cittadino di Baku. Dopo l'entrata in pista della safety-car i commissari di gara decidono di fermare momentaneamente la corsa esponendo la bandiera rossa.

Nelle immagini tv diffuse successivamente si vede la Ferrari di Vettel che dopo essersi toccato con la Mercedes di Hamilton lo affianca e lo sperona ruota a ruota. I due si mandano a quel paese platealmente, gesticolando come fossero due comuni automobilisti che litigano per un torto subito al volante, per poi rimettersi in fila indiana dietro alla safety-car. L'episodio è sotto investigazione da parte dei commissari di gara.

Il Gran Premio dell'Azerbaigian riparte dopo oltre 20 minuti di stop per permettere la pulizia della pista dai detriti. A circa metà gara è in testa la Mercedes di Hamilton davanti alla Ferrari di Vettel ed alla Red Bull di Ricciardo. In pista dall'ultimo posto anche la Ferrari di Raikkonen che ha approfittato della bandiera rossa per mettere a posto la vettura e tornare in gara.

Colpo di scena al giro 32 del Gp dell'Azerbaigian. La Mercedes di Hamilton è costretta a fermarsi ai box per sostituire il supporto di protezione della sua vettura lasciando in testa alla gara la Ferrari di Vettel che però dovrà scotare una penalità di 10 secondi ai box per l'episodio del tamponamento in regime di safety car.

Dieci secondi di sosta ai box per la Ferrari di Vettel a causa dell'episodio del tamponamento alla Mercedes di Hamilton in regime di safety-car. Penalità che fa perdere il comando della gara a Vettel che si rittrova in settima posizione davanti proprio a Hamilton. In testa alla corsa in una gara incredibile la Red Bull di Ricciardo.

Daniel Ricciardo ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian precedendo la Mercedes di Valtteri Bottas che ha superato proprio sul traguardo la Williams di Lance Stroll, terza alla bandiera scacchi. Quarta la Ferrari Sebastian Vettel davanti all'altra Mercedes di Lewis Hamilton.

Sesta posizione nel Gran Premio dell'Azerbaigian per la Force India di Ocon che ha preceduto la Haas di Magnussen e la Toro Rosso di Sainz. Nona la McLaren di Alonso e decima la Sauber di Wehrlein. Si ritira definitivamente a due giri dal termine la Ferrari di Raikkonen.



Vettel al veleno su Hamilton 'non si fa così' Tedesco Ferrari 'non so perché hanno penalizzato solo me'. ''Hamilton ha frenato un paio di volte, non si fa così, non so perché ho avuto la penalità, non so perchè ho avuto io la penalità e lui no''. Parole al veleno targate Sebastian Vettel che replica così a Hamilton con gli quale si è tamponato in pista in regime di safety-car. ''E' pericoloso per chi sta dietro - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari a Sky - ho danneggiato la mia ala, vai tu a dirglielo''

Poi Vettel parla della gara: ''La macchina - aggiunge il tedesco della Ferrari - era molto buona, nel complesso credo sia stata una bella gara''. Ricciardo: non riesco a credere di aver vinto partendo dalla decima posizione, è stata davvero una gara e una partenza pazza. All'inizio sono finito addirittura in diciassettesima posizione e non pensavo davvero di poter vincere, ieri ero deluso e oggi ho pensato che dovevo stare fuori dai guai e questo alla fine ha pagato



