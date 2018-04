F1. Bahrain: gioia Vettel 'Ferrari super, bella sensazione' "Ecco la griglia di partenza"

MARANELLO 7 APRILE - Prima fila targata Ferrari nel Gran Premio del Bahrain. Sebastian Vettel ha conquistato la pole position davanti al compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Terzo tempo per la Mercedes di Valtteri Bottas davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton che partirà dalla nona posizione a causa della penalità di 5 posti per aver sostituito il cambio

Vettel ''La macchina è stata eccellente per tutto il weekend, è stata straordinaria. Quanto la macchina

risponde bene è un piacere''. Sebastian Vettel è raggiante dopo la conquista della pole position nel Gran Premio del Bahrain. ''Abbiamo migliorato già ieri - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari - la vettura ha reagito bene, è una bella sensazione.



Ora sono eccitato, ma domani sarò un'altra storia''. Non del tutto soddisfatto l'altro ferrarista Kimi Raikkonen

per aver accarezzato allungo l'idea della pole position nella Q3: ''Non è un risultato ideale - ammette il pilota finlandese - ma devo accontentarmi''.



La griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain

1 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) 1'27''958

2 Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 1'28''101

3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1'28''124

4 Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1'28''398

5 Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) 1'29''329

6 Kevin Magnussen (Dan/Haas) 1'29''358

7 Nico Hulkenberg (Ger/Renault) 1'29''570

8 Esteban Ocon (Fra/Force India) 1'29''874

9 Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) 1'28''220

10 Carlos Sainz (Spa/Renault) 1'29''986

11 Brendon Hartley (Nzl/Toro Rosso) 1'30''105

12 Sergio Perez (Mes/Force India) 1'30''156

13 Fernando Alonso (Spa/McLaren) 1'30''212

14 Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren) 1'30''525

15 Max Verstappen (Ola/Red Bull) - -

16 Romain Grosjean (Fra/Haas) 1'30''530

17 Marcus Ericsson (Sve/Sauber) 1'31''063

18 Sergey Sirotkin (Rus/Williams) 1'31''414

19 Charles Leclerc (Fra/Sauber) 1'31''420

20 Lance Stroll (Can/Williams) 1'31''503