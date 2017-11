F1. GP Brasile: Vettel "Un po' di sollievo dopo settimane dure"

Bottas "Sono deluso, partivo dalla pole e obiettivo era vincere"

ROMA, 12 NOVEMBRE - "Contento per la vittoria, per questi due podi della Ferrari oggi, è una sensazione di sollievo dopo settimane dure": così Sebastian Vettel, commenta la vittoria nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento mondiale.

"Sono partito molto bene - dice dal palco subito dopo la premiazione - poi abbiano spinto e ho dato tutto me stesso. E' una vittoria speciale - aggiunge il pilota della Ferrari - per tutti, per me, per il team. E' stata dura dopo queste settimana ma sono contento, oggi non c'era spazio per errori".Di ben altro umore Valtteri Bottas, giunto secondo dopo la 'pole' di ieri: "Partivamo dalla pole e l'obiettivo era vincere, quindi sono molto deluso. Ho cercato di mettere pressione a Seb ma non c'è stato niente da fare"

Ordine d'arrivo

1. Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) 1h31'26''262

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) a 2''762

3. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) a 4''600

4. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) a 5''468

5. Max Verstappen (Ola/Red Bull) a 32''940

6. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) a 48''691

7. Felipe Massa (Bra/Williams) a 1'08''882

8. Fernando Alonso (Spa/McLaren) a 1'09''363

9. Sebastian Perez (Mex/Force India) a 1'9''500

10. Nikolas Hulkenberg (Ger/Renault) a un giro

- Classifica Mondiale piloti:



1. Lewis Hamilton (Gbr) 345

2. Sebastian Vettel (Ger) 302

3. Valtteri Bottas (Fin) 280

4. Daniel Ricciardo (Aus) 200

5. Kimi Raikkonen (Fin) 193

6. Max Verstappen (Ola) 158.