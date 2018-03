F1: Ferrari; Vettel, SF71H, "mi sono anche divertito a guidarla"

F1: Ferrari; Vettel, SF71H è una buona base da cui partire "Oltre 4.000 km nei test e mi sono anche divertito a guidarla"

MARANELLO, 13 MARZO - "Credo che la nostra SF71H sia una buona base da cui partire". Sebastian Vettel, attraverso il sito del Cavallino, si mostra fiducioso dopo i test di Barcellona e si prepara per la prima gara, a Melbourne. "Ora lavoreremo sullo sviluppo per esplorarne e migliorarne ancora il potenziale - dice il tedesco, al quarto anno con la Rossa - Ho molta fiducia nella squadra, conosco le capacità e la dedizione dei ragazzi di Maranello".

Molte squadre, compresi i principali avversari per il titolo, hanno percorso tanti chilometri nei test. La Ferrari non è stata da meno: "Abbiamo fatto un buon lavoro anche noi in termini di distanza percorsa, coprendo in totale 4.323 chilometri. Da parte mia ne ho fatti 875 in un giorno, l'equivalente di 188 giri, e un totale di quasi tremila! Non abbiamo avuto nessun vero problema sulla macchina, e mi sono anche divertito a guidarla".Si è detto e scritto molto sul passo degli avversari nelle simulazioni di gara. "I nostri avversari, Mercedes e Red Bull, hanno usato un solo tipo di pneumatico per la simulazione di gara - sottolinea Vettel - Questo non si può fare in un vero Gran Premio, e ha un'influenza sulle strategie e sul risultato finale". Parlando di gomme, il "blistering" potrebbe essere un problema? "Penso sia normale che, dopo i primi giorni di test, ogni squadra cerchi di portare il fornitore di gomme nella direzione che più si adatta alla propria vettura. Da parte nostra, pensiamo che la Pirelli abbia fatto un buon lavoro con la sua gamma di mescole".Dopo tanti giri macinati in test e simulazioni, la prima gara è ormai prossima e Vettel vorrebbe essere già lì: "Sì, non vedo l'ora, perché quando saremo là scenderemo tutti in pista nelle medesime condizioni. E, come ho detto prima, ho fiducia nella nostra macchina".