F1 Francia 2018: Pole Mercedes con Hamilton, Ferrari Vettel pronta a dare battaglia

Francia: Mercedes davanti, Ferrari Vettel pronta a dare battaglia. Pole Hamilton'mi diverto'. Solo sesto Raikkonen e ottavo Leclerc

ROMA, 23 GIUGNO - Mercedes bene ma non benissimo con la Ferrari, quella di Sebastian Vettel, pronta a dare battaglia in gara fin dalla prima curva. E' prima lettura delle qualifiche del Gran Premio di Francia che hanno visto le Stelle d'Argento, con Lewis Hamilton in pole position, conquistare la prima fila a Le Castellet dove la Formula 1 è tornata in territorio transalpino a 10 anni di distanza dall'ultimo Gp di Magny-Cours.

Terza piazza per il ferrarista leader del Mondiale (1 punto in più di Hamilton) che potrà contare sull'ottimo passo gara dimostrato dalla Rossa nelle prove libere di venerdì. Delude l'altro pilota del Cavallino Rampante Kimi Raikkonen, solo sesto dietro alle Red Bull di Ricciardo e Verstappen, mentre sorprende il possibile sostituto proprio del finlandese a Maranello Charles Leclerc: il pilota monegasco della Sauber Alfa Romeo, cresciuto nella Ferrari Driver Accademy, partirà da un'ottima ottava posizione sulla griglia di partenza di domani. Dopo l'ultima sessione di prove libere con pioggia battente a limitare il lavoro in pista, le nuvole hanno lasciato posto a un pallido sole per le qualifiche. La sessione è stata interrotta da bandiera rossa gli ultimi 7 minuti prima del termine, a causa dell'incidente che ha visto coinvolto Romain Grosjean.La Ferrari ha seguito lo stesso programma per entrambi i piloti, in termini di pneumatici, utilizzando mescole viola, le ultrasoft, in tutta la sessione. ''E' difficile trovare il bilanciamento qui - ha commentato un Vettel molto fiducioso in vista della gara - ho forse un po' esagerato. Con un giro fantastico avrei potuto avere una opportunità, ma il terzo posto comunque va bene perché in gara la macchina dovrebbe andare bene.Il meteo è stato così così - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari - ma è stato bello vedere tanti tifosi qui, spero di avere delle buone possibilità domani''.Non troppo soddisfatto l'altro ferrarista Kimi Raikkonen: ''non sono riuscito a mettere insieme un giro discreto in tutta la Q3, forse l'ultima curva era un po' umida. Alla fine è andata così''. Diverso naturalmente l'umore di Hamilton che si è detto molto contento di poter tornare a correre in Francia in un circuito come il Paul Ricard: ''Non è andata male, il meteo è stato abbastanza buono. La Q3 - aggiunge il campione del mondo della Mercedes - è andata così così, bellissimo tornare qui in Francia. Sono davvero entusiasta, ci stiamo divertendo molto''.

Ecco la Griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Francia sul circuito di Le Castellet:



1 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) 1'30''029

2 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1'30''147

3 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) 1'30''400

4 Max Verstappen (Ola/Red Bull) 1'30''705

5 Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1'30''895

6 Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 1'31''057

7 Carlos Sainz (Spa/Renault) 1'32''126

8 Charles Leclerc (Fra/Sauber) 1'32''635

9 Kevin Magnussen (Dan/Haas) 1'32''930

10 Romain Grosjean (Fra/Haas) --

11 Esteban Ocon (Fra/Force India) 1'32''075

12 Nico Hulkenberg (Ger/Renault) 1'32''115

13 Sergio Perez (Mes/Force India) 1'32''454

14 Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) 1'32''460

15 Marcus Ericsson (Sve/Sauber) 1'32''820

16 Fernando Alonso (Spa/McLaren) 1'32''976

17 Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren) 1'33''162

18 Sergey Sirotkin (Rus/Williams) 1'33''636

19 Lance Stroll (Can/Williams) 1'33''729

20 Brendon Hartley(Nzl/Toro Rosso) 1'33''025.