F1, GP Francia 2018: Hamilton "mi sono goduto la gara" Vettel "errore mio al via, penalità giusta"

LE CASTELLET 24 GIUGNO - Quinta Rossa Vettel, seconda posizione Red Bull Verstappen

La Mercedes d GIUHi Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Francia a Le Castellet. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen. Quinta l'altra Rossa di Sebastian Vettel.

Hamilton ''Sono molto grato agli uomini della Mercedes e lo sarò per sempre. Hanno fatto un lavoro eccezionale''. Lewis Hamilton festeggia così in mezzo alla pista di Le Castellet la sua vittoria nel Gran Premio di Francia che gli ridà la testa della classifica piloti con 14 punti di vantaggio su Vettel, solo quinto.

''Per me - aggiunge il pilota inglese della Mercedes - è una grande giornata, mi sono goduto la gara, è il miglior Gp di Francia che abbia mai fatto. Non ci pensavo ma la testa del campionato è il posto che voglio occupare''.

Vettel ho fatto una buona partenza all'inizio, ma poi non avevo più spazio. Il problema è che la partenza di Valtteri è stata abbastanza buona e non potevo andare né a destra ne' a sinistra''. Sebastian Vettel si prende le sue responsabilità per l'avvio da dimenticare che ha compromesso la sua gara.

''Ho fatto un bloccaggio - aggiunge Vettel ai microfoni di Sky - facendo un errore. La colpa è mia quindi la penalità è equa e mi dispiace per Valtteri (Bottas, ndr) perché ho distrutto la sua gara. Peccato avevo una buona macchina non so se abbastanza per vincere, ma almeno sul podio potevo andare''.