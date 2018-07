F1. GP Germania: Gioia Vettel in Germania, Ferrari scatta dalla pole, ecco la griglia di partenza

ROMA 21 LUGLIO - Dalla pioggia attesa che non c'e' stata, alla sorpresa del ko alla Mercedes di LewisHamilton. Le qualifiche che non t'aspetti del Gran Premio di Germania sorridono alla Ferrari e in particolare a Sebastian Vettel che conquista una bellissima pole position all'ultimo giro utile, battendo un ottimo Valtteri Bottas capace di tenere in alto le Stelle D'Argento nonostante la debacle del campione del mondo. Il compagno di scuderia inglese sarà costretto a scattare solo dalla quattordicesima posizione a causa di un problema idraulico che non gli ha premesso di partecipare alla Q2.

Buona la prova anche di Kimi Raikkonen che domani partirà dalla terza posizione davanti alla Red Bull di Max Verstappen, ancora lontana in termini di prestazioni dai due team di testa. In fondo alla griglia l'altro pilota della scuderia austriaca, Daniel Ricciardo, a causa dei 20 posti di penalità per aver sostituito la power unit. Una gara, quella sul circuito di Hockenheim, a soli cinquanta chilometri dalla città natale di Vettel, che ha tutta l'aria dell'occasione imperdibile per la Ferrari.

Sul circuito di casa il 'figlioccio' di Schumacher, con già 8 punti di vantaggio in classifica su Hamilton, può dare una sterzata importante al campionato a suo favore. Vincendo domani, di fronte al sul pubblico, con il rivale così indietro e con problemi di motore e temperature, Vettel potrebbe davvero dare il segnale che il 2018 è l'anno giusto per riportare il Cavallino Rampante sul tetto del mondo.

Emblematica poi, delle difficoltà Mercedes, la scena vista in pista di Hamilton costretto a spingere la sua W09 nel disperato quanto vano tentativo di restare in corsa per la pole. Il tutto a cavallo di una giornata che dovrebbe segnare il passaggio di consegne alla guida non solo del Gruppo Fca, ma anche della Ferrari con il presidente e ad Sergio Marchionne dato in uscita. ''Innanzitutto mille grazie a tutte le persone venute a sostenerci - sprizza di gioia Vettel appena balzato fuori dalla sua SF71H al termine delle qualifiche - Spero si siano divertite, ma spero di potermi ripetere anche domani.

Nella Q1 - afferma il quattro volte campione del mondo mentre salita i suoi tifosi - ho visto che potevo fare qualche cosa di speciale. Sono riuscito a migliorare giro dopo giro e nell'ultimo ho fatto un giro fantastico spremendo tutto''. Sorridente anche l'altro ferrarista Raikkonen: ''ho fatto un piccolo errore nel primo tentativo e nel secondo sono andato più cauto. Potevo fare di più, ma non ci sono riuscito. Domani cercheremo di fare la nostra gara e correremo di squadra, il terzo posto è abbastanza buono come punto di partenza''. A riprova della comprovata forza della Ferrari le poche ma esplicative parole di Bottas stretto tra i due ferraristi in pista dopo la Q3: ''Ho dato tutto quello che avevo, ma loro erano più veloci. Vediamo domani - conclude il pilota finlandese della Mercedes - siamo vicini a livello di passo gara''.



Griglia di partenza del Gran Premio di Germania, undicesima prova del campionato del mondo di Formula 1:

1 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) 1'11''212

2 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1'11''416

3 Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 1'11''547

4 Max Verstappen (Ola/Red Bull) 1'11''822

5 Kevin Magnussen (Dan/Haas) 1'12''200

6 Romain Grosjean (Fra/Haas) 1'12''544

7 Nico Hulkenberg (Ger/Renault) 1'12''560

8 Carlos Sainz (Spa/Renault) 1'12''692

9 Charles Leclerc (Spa/Saube) 1'12''717

10 Sergio Perez (Mes/Force India) 1'12''774

11 Fernando Alonso (Spa/McLaren) 1'13''657

12 Sergey Sirotkin (Rus/Williams) 1'13''702

13 Marcus Ericsson (Sve/Sauber) 1'13''736

14 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)**

15 Esteban Ocon (Fra/Force India) 1'13''720

16 Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) 1'13''749

17 Brendon Hartley (Nzl/Toro Rosso) 1'14''045

18 Lance Stroll (Can/Williams) 1'14''206

19 Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren) 1'14''401

20 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault* *Penalizzato di 20 posizioni per la sostituzione della Power Unit; ** Non ha partecipato alla Q2 a causa di un problema idraulico alla sua Mercedes;