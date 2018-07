F1. GP Germania: impresa Hamilton e doppietta Mercedes. Vettel piccolo errore ma dall\'impatto enorme

F1. GP Germania: impresa Hamilton e doppietta Mercedes Vettel fuori quando era in testa, britannico a +17.Raikkonen 3/o

HOCKENHEILM (GERMANIA), 22 LUGLIO - Il campione del mondo Lewis Hamilton ha vinto il Gp di Germania, 11ma prova del mondiale di F1. Il pilota Mercedes, partito in 7ma fila, ha approfittato dell' incidente occorso a Sebastian Vettel, andato contro le barriere al giro 53 (su 67 complessivi), per portarsi al comando e vincere davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e all'altro ferrarista Kimi Raikkonen. Con questa vittoria Hamilton torna in testa al mondiale, con 17 punti di vantaggio su Vettel.

Domenica doppiamente amara, e forse anche piu', per Sebastien Vettel e la Ferrari: il dramma per l'evolversi sempre piu' tragico della vicenda umana di una figura di primissimo piano come Sergio Marchionne, sempre vicino alla scuderia di Maranello; la sconfitta sul terreno di casa, in terra di Germania, e la perdita della leadership del mondiale piloti di Formula Uno. Per contro, la Mercedes vince laddove, a pochi chilometri di distanza, ha i suoi stabilimenti.Tutto questo sul circuito di Hockenheim, dove Vettel e' partito dalla pole conquistata ieri e dove pero' ha dovuto arrendersi per un errore, forse, nella strategia di gara in fatto di cambio gomme e c'e' stata l'uscita di pista finendo contro le barriere al giro 53 dei 67 complessivi dell'11^ gara del Mondiale 2018. Ha vinto Lewis Hamilton, partito in settima fila, e che cosi' torna al vertice della classifica piloti. Per la Mercedes un trionfo, perche' la seconda piazza e' di Valtteri Bottas; terzo posto per il finlandese Kimi Raikkonen, su Ferrari. Hamilton ha ora 188 punti, 17 in piu' di Vettel. E con la doppietta di oggi anche nella classifica costruttori la Mercedes torna davanti alla Ferrari.