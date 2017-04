F1, Gp Shanghai: Hamilton in pole position. Vettel in prima fila, Raikkonen quarto

SHANGHAI, 8 APRILE - Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Shanghai con il tempo di di 1'31"678, e come in Australia partirà davanti a Sebastian Vettel, che chiude alle sue spalle a meno di due decimi. Anche la seconda fila ricalca quella di Melbourne con Bottas e Raikkonen in terza e quarta posizione.

Ancora un’ottima prestazione dunque per le due Ferrari, con Vettel e Raikkonen davanti a tutti nei primi due turni di qualifica. Nel Q1 Vettel si è piazzato in testa, mentre tra gli esclusi a sorpresa spunta il nome di Verstappen. Nel Q2 a brillare sono ancora le Rosse con Raikkonen davanti al compagno di box in 1:32.181.

Nel finale però giro strepitoso del pilota inglese della Mercedes, che fa segnare il nuovo record della pista. Sarà una gara entusiasmante con Vettel che cerca la seconda vittoria consecutiva mentre Hamilton vuole il primo successo stagionale.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine bbc.co.uk)