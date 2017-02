F1, la Mercedes svela la nuova monoposto, Hamilton: "E’ una bestia molto potente"

SILVERSTONE, 23 FEBBRAIO - La Mercedes ha svelato oggi sul circuito inglese di Silverstone la nuova monoposto per il 2017: la W08 EQ Power + che vedrà alla guida il pilota inglese Lewis Hamilton e il finlandese Valtteri Bottas che sostituisce il campione del mondo 2016 Nico Rosberg ritiratosi pochi giorni dopo la conquista del titolo.

I piloti, insieme al team principal Toto Wolff, hanno presentato la nuova vettura spiegandone le caratteristiche: musetto sempre basso e più sottile, tondeggiante in punta e privo di 'naso'. Fiancate molto scavate abbinate a una parte superiore della copertura motore più abbondante e affusolata verso il triangolo superiore della sospensione posteriore.

A differenza delle vetture finora presentate da altre scuderie come Renault, Sauber e Force India, la Mercedes non presenta l'ampia pinna sul cofano motore. Per quanto riguarda la livrea, ha un tocco di blu e grigio in più.

Particolarmente entusiasta della nuova vettura il già tre volte iridato Hamilton che l’ha definita «incredibile». «Ieri – ha detto- è stata la prima volta che ho visto la monoposto assemblata, si tratta della vettura più avanzata che abbia mai visto in F1 -pro. Non si è trattato di un vero test, sono stati pochi giri per capire se l'auto va bene, ma negli ultimi giri sono andato più veloce. Il feeling è lo stesso dello scorso anno in termini di ergonomica ma attorno c'è una bestia ancor più grande potente».

Il team principal Toto Wolff ha poi aggiunto: «Si apre una nuova era per l'innovazione tecnologica, magari qualcuno ha trovato la pallottola d'argento che fa la differenza, come Brawn nel 2009. Speriamo di essere noi». «Le nuove regole - ha spiegato - ci hanno indirizzato verso monoposto velocissime e dalle prestazioni aerodinamiche ancora più spinte. Questo significa che saranno ancora più fisiche da guidare e, auspicabilmente, più divertenti da vedere per i fan. I risultati li vedremo solo alle prime gare ma credo che abbiamo centrato l'obiettivo, ovviamente un cambio di regolamento di questo tipo è una reset e un'opportunità. Meglio restare coi piedi per terra perché nessun team ha ancora gareggiato con queste regole, siamo tutti allo stesso livello in questo momento».

[foto: autosprint.corrieredellosport.it]

Antonella Sica