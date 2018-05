F1: Monaco; Ricciardo in pole, seconda Ferrari Vettel

F1: Monaco; Ricciardo in pole, seconda Ferrari VettelTerza la Mercedes di Hamilton davanti alla Rossa di Raikkonen

ROMA, 26 MAGGIO - La Red Bull di Daniel Ricciardo ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monaco. Seconda la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e all'altra Rossa di Kimi Raikkonen.

Quinta posizione sulla griglia di partenza del Go di Monaco per la Mercedes di Bottas che ha preceduto la Force India di Ocon e la McLaren di Alonso. Ottava la Renault di Sainz davanti alla Force India di Perez ed alla Toro Rosso di Gasly.



Raikkonen ''Abbiamo faticato a far lavorare le gomme, credo di aver commesso un piccolo errore alla curva 1''.

Kimi Raikkonen sintetizza così le sue qualifiche nel Gp di Monaco, ai microfoni di Sky, che lo hanno visto classificarsi al quarto posto. ''Il gap è questo - aggiunge il pilota finlandese della Ferrari - non siamo contenti al 100% per come sono andate le cose. Ci aspettavamo un risultato diverso. Vediamo cosa accadrà domani, cercheremo di fare le cose giuste al momento giusto''.



Ricciardo ''E' andata bene per tutto il fine settimana, in ogni sessione siamo stati più veloci, ho costruito il mio giro passo dopo passo e mi sono anche divertito''. Con il suo consueto sorriso Daniel Ricciardo racconta la sua pole e tutta la sua gioia per poter sfrecciare così sulle stradine di Montecarlo: ''adoro guidare qui, è divertentissimo, grazie a tutti i ragazzi del team. Volevo vedere il mio nome al top sempre e così è stato''. L'errore di Verstappen? ''Avendo un bel pacchetto sapevamo di dover spingere ma non dovevamo andare

oltre. Il suo finesettimana è distrutto, per lui sarà un week-end lungo''.



Contento delle sue qualifiche Lewis Hamilton: ''è stata una buona sessione, sapevamo che non saremmo stati i più veloci e abbiamo fatto il meglio possibile. Cercheremo di combattere domani. La macchina è comunque in una buona posizione. Non è grandioso non essere in pole - conclude Hamilton - ma dobbiamo accettarlo''.