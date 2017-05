F.1: prima fila Ferrari, pole Raikkonen, 2 Vettel, 3 Bottas a Gp Monaco errore Hamilton

ROMA, 27 MAGGIO - Principato di Monaco, 27 mag. - Prima fila Ferrari domani per il Gp di Formula Uno sul circuito di Monte Carlo: la pole position e' stata conquistata dal finlandese Kimi Raikkonen (per lui la 17^ pole in carriera) davanti al compagno di scuderia e leader della classifica piloti, il tedesco Sebastian Vettel.

Era dal 2008 che il Cavallino Rosso non conquistava il diritto di partire davanti a tutti su uno dei circuiti piu' complicati che ci sia in Formula Uno. Delusione per Lewis Hamilton è fuori dalla lotta per la pole position del Gp di Monaco. Il pilota della Mercedes non ha infatti superato, nel corso delle prove ufficiali, la fase delle Q2: il suo collega della McLaren Vandoorne ha 'piantato' la propria vettura in barriera e il britannico ha quindi dovuto tagliare la curva, fallendo quindi l'ultimo tentativo a disposizione. Il pluricampione del mondo partirà in 14/a posizione sulla griglia di partenza.

Raikkonen, una sensazione grandiosa, cercherò di sfruttarla al meglio

"E' la mia prima pole dal 2008, ed è una sensazione grandiosa. E' stato un pochino complicato arrivare a fare questo tempo, ma siamo riusciti a sistemare la macchina, anche se qui è sempre tutto difficile".



Sono queste le prime impressioni, 'a caldo', di Kimi Raikkonen dopo aver ottenuto la pole position nel Gp di Monaco, che vedrà una prima fila tutta rosso Ferrari.



"Ho la miglior posizione di partenza, e cercherò di sfruttarla domani - aggiunge -. Qui è davvero difficile aggiustare le traiettorie, si passa molto vicini alle barriere, ma la macchina mi ha dato sùbito buone sensazioni e mi sono divertito"

Vettel, potevo far meglio, ma sono contento così. 'Lungo pista tanti tifosi, è bellissimo correre per la Ferrari'

"Kimi è andato meglio, non ho nulla da dire. Quando non fai la pole si può sempre pensare che si poteva far meglio, ma nel complesso per noi finora è stato un buon week end". Così il ferrarista Sebastian Vettel, attuale leader del Mondiale di F1, al termine delle qualifiche ufficiali.



"La situazione è stata incerta fino all'ultimo - ha aggiunto il pilota tedesco -, perché Valteri (Bottas n.d.r.) ha fatto un ottimo ultimo giro, però ce l'abbiamo fatta".



Vettel è rimasto impressionato dal gran numero di tifosi della Ferrari presenti, con tante bandiere, sul circuito monegasco. "C'erano tanti tifosi della Ferrari lungo la pista - sottolinea - e tutto questo sostegno è fantastico.

E' bellissimo correre per questa squadra, e qui certe cose le avverti di più perché i fans sono ancora più vicini.

E' grandioso vedere tutta questa gente, ma io devo tenere gli occhi sulla pista".