F1: Ungheria; doppietta Ferrari con vittoria Vettel, Secondo Raikkone

Doppietta Ferrari con vittoria Vettel. Secondo Raikkonen davanti a Mercedes Bottas ed Hamilton

ROMA, 30 LUGLIO - Doppietta targata Ferrari nel Gran Premio d'Ungheria.

Sebastian Vettel ha vinto la gara sul circuito dell'Hungaroring, vicino a Budapest, precedendo la Rossa del compagno di scuderia Kimi Raikkonen. In terza posizione la Mercedes Valtteri Bottas davanti all'altra Stella d'argento di Lewis Hamilton.''Sono commosso, sono molto felice, questa è la Ferrari che voglio''. Tra abbracci e strette di mano al box Ferrari, il presidente del Cavallino Rampante, Sergio Marchionne, esprime tutta la sua gioia per la doppietta della scuderia di Maranello nel Gran Premio d'Ungheria.Quinta posizione nel Gran Premio d'Ungheria per la Red Bull di Max Verstappen davanti alla McLaren di Fernando Alonso ed alla Toro Rosso di Carlos Sainz. Ottava pozione per la Force India di Sergio Perez che ha preceduto il compagno di scuderia Esteban Ocon. Chiude la top ten la McLaren di Stoffel Vandoorne.