Fabrizio Moro chiuderà il 24 agosto la programmazione 2018 della Summer Arena a Soverato

SOVERATO (CZ) LUGLIO - Per la chiusura dell’edizione 2018, la Summer Arena proporrà un imperdibile concerto: il 24 agosto salirà sul palco del campo Marino il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Fabrizio Moro. L’esibizione del cantautore andrà così a suggellare la programmazione proposta per questa estate dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che per il terzo anno consecutivo gestisce la Summer Arena proponendo live d’autore, abbracciando un pubblico sempre più vasto.

Cantautore, come dicevamo, chitarrista e musicista italiano, Fabrizio Moro ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996, con all’attivo, oltre al nuovo progetto “Parole rumori e anni”, 8 album in studio. L’edizione 2018 del Festival di Sanremo, lo ha visto vincitore nella categoria Campioni insieme a Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”, il brano è stato certificato platino. Fabrizio Moro ha da poco collaborato con Ultimo per la realizzazione del suo nuovo singolo “L’eternità (Il mio quartiere)”, una rielaborazione di un brano del cantautore, originariamente contenuto all’interno dell'album del 2013 “L'inizio”, arricchito da alcuni versi rappati da Ultimo, in radio da pochi giorni. In coppia con Ermal Meta, Fabrizio Moro ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2018 portando in gara il brano sanremese e conquistando il 5° posto.Nel corso degli anni, diversi brani dell’artista sono stati utilizzati come spot pubblicitari e documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi TV.

