Facebook: i padri di Instagram si dimettono

SAN FRANCISCO, 25 SETTEMBRE – Mike Krieger e Kevin Systrom, i due cofondatori di Instagram, hanno annunciato le loro dimissioni da Facebook, società a cui nel 2012 avevano venduto l'applicazione di condivisione delle foto per un miliardo di dollari.

A renderlo noto è stato il New York Times. L'indiscrezione è stata poi confermata da un comunicato scritto da Systrom e pubblicato sul sito web dell'azienda. Il CEO di Instagram ha fatto sapere:"Mike (Krieger) e io siamo grati per gli ultimi otto anni su Instagram e per sei anni su Facebook (...). Ci prenderemo del tempo libero per esplorare di nuovo la nostra curiosità e creatività'".

Systrom ha poi aggiunto: "Costruire cose nuove ci impone di fare un passo indietro, capire cosa ci motiva e farlo coincidere con le esigenze del mondo, questo è quello che vogliamo fare". Malgrado le dichiarazioni fatte dal CEO di Instagram, secondo i media statunitensi i motivi dell'abbandono sono altri. Le dimissioni sono da attribuire ad un disaccordo con i vertici di Facebook. I padri di Instagram hanno infine aggiunto di essere pronti per il prossimo capitolo.

L'app è stata creata nel 2010 da Systrom, 34 anni e Krieger, 32enne chief technical officer di Instagram quando erano entrambi studenti universitari di Stanford. A giugno 2018 è stato annunciato che Instagram aveva superato il miliardo di iscritti, grazie anche ad una crescente popolarità tra i giovani. L'app ha monetizzato il suo pubblico attraverso l'aggiunta di pubblicità e contenuti sponsorizzati.



Fonte foto: ilpost.it

Diana Sarti