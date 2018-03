Facebook. India: governo \'interroga\' Cambridge Analytica

India: governo 'interroga' Cambridge Analytica. Dopo scandalo legato all'uso improprio dei profili Facebook

NEW DELHI, 24 MARZO - Il ministero delle Telecomunicazioni indiano ha inviato una notifica alla società Cambridge Analytica, coinvolta nello scandalo di un presunto uso illecito di profili Facebook, chiedendole di rispondere, entro il 31 marzo, a sei specifiche domande riguardanti un'eventuale simile attività legata a cittadini indiani tendente ad influenzare il loro comportamento elettorale. Lo scrive l'agenzia di stampa Pti.

Nella notifica il ministero chiede di ottenere una lista completa dei clienti della società in India, specificando come

sono stati raccolti i dati degli individui, come sono stati successivamente utilizzati, e se è stata chiesta una autorizzazione.



In dichiarazioni tre giorni fa alla stampa, il ministro delle Telecomunicazioni indiano, Ravi Shankar Prasad, aveva sostenuto che "qualsiasi tentativo, esplicito o nascosto, da parte dei social media, incluso Facebook, di cercare di influenzare il processo elettorale dell'India attraverso meccanismi indesiderabili, non sarà né apprezzato né tollerato".



Lo scandalo Facebook ha scatenato polemiche ed una battaglia politica fra i due principali partiti indiani, il governativo Bjp del premier Narendra Modi e l'oppositore Congresso di Sonia e Rahul Gandhi, entrambi apparentemente in passato clienti di Cambridge Analytica.