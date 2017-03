Facebook Messenger, arriva la Live Location

ROMA, 29 MARZO- Novità in Facebook Messenger: è stata annunciata tramite un comunicato blog ufficiale l'introduzione della nuova funzione Live Location, che permetterà di condividere la propria posizione in tempo reale con i propri contatti.

Sarà possibile condividere in tempo reale, ad un singolo contatto o ad un gruppo, la propria posizione in tempo reale. Chi la riceverà, potrà seguire gli spostamenti per un tempo massimo di 60 minuti. La geolocalizzazione sarà comunque interrompibile manualmente in qualsiasi momento o riattivabile una volta terminati i 60 minuti. Un piccolo orologio in basso a destra indicherà da quanto tempo si sta condividendo il luogo in cui ci si trova. Oltre che sulla barra della Live Location, sarà possibile cliccare sul pin rosso all'angolo superiore destro per condividere un punto statico su una mappa, utile per comunicare un luogo preciso d'incontro.

La novità sarà disponibile sia su dispositivi IOS che Android e per attivarla basterà cliccare sulla striscia blu presente all'interno della chat e dare all'app l'autorizzazione alla condivisione della propria posizione. La funzione, che consente anche di stimare percorso e tempo necessario per raggiungere i propri contatti, è stata implementata a seguito di una fase di test: le persone coinvolte hanno dichiarato di aver trovato Live Location utile per coordinarsi con i propri amici, comunicando ad esempio la propria distanza ai contatti con cui si ha un appuntamento.

E' probabile che la nuova funzione, recentemente introdotta anche da Google Maps, susciti dei timori in termini di privacy. Facebook ha tuttavia assicurato che gli utenti avranno sempre il pieno controllo della condivisione, che rimarrà sempre e comunque opzionale.

foto: mobileworld.it

Marta Pietrosanti