Fake news, la figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie non avrebbe cominciato alcun trattamento ormonale

NAPOLI, 29 GIUGNO - In queste ore si è diffusa a macchia d’olio la notizia secondo cui Shiloh, la figlia undicenne di Brad Pitt e Angelina Jolie, avrebbe chiesto ai genitori di cominciare il primo trattamento ormonale necessario per rallentare il processo biologico che da bambina la porterà a diventare una donna adulta. La notizia - diffusa da media spagnoli e sudamericani, che citano come fonte l’agenzia di stampa francese Afp - è poi rimbalzata anche su diversi media italiani. Su tutti i giornali si legge inoltre che Brad Pitt e l’ex moglie avrebbero acconsentito ufficialmente. Tuttavia, in casi come questo, il rischio fake news è sempre dietro l’angolo e, infatti, pare proprio che si tratti di una bufala. A seguito del clamore sollevato dalla notizia, l’Afp ha smentito "categoricamente" tutto su Twitter. D’altra parte, però, non è arrivata nessuna dichiarazione di smentita dei diretti interessati.

Shiloh Pitt “ama vestirsi da uomo”

La piccola Shiloh, primogenita naturale della ormai ex coppia Pitt-Jolie, è apparsa diverse volte in pubblico vestita con abiti maschili in quanto, come spiegato in più occasioni dalla madre stessa, si sente un maschio. In un’intervista a Vanity Fair nel 2010, Angelina Jolie dichiarò che la figlia "ama vestirsi da uomo", "vuole essere come i suoi fratelli", disse, aggiungendo: “Mia figlia si sente un ragazzo, per questa ragione le abbiamo tagliato i capelli". Anche papà Brad si era espresso in merito affermando di essersi sempre rivolto alla figlia chiamandola con il diminutivo "Shi", ma di essere stato puntualmente interrotto da lei che gli chiedeva, invece, di chiamarla John.

In particolare, la undicenne Shiloh fece parlare di sé nel 2014, quando si presentò alla prima del film diretto dalla madre, "Unbroken", in giacca e cravatta come i fratelli e con i capelli corti, tirati dietro le orecchie con il gel.

"Ho una bimba molto determinata che mi dice cosa vuole indossare, e io la lascio libera di esprimersi”, aveva spiegato nel corso di un’altra intervista la Jolie. “Credo – aveva aggiunto - che le persone pensino che i bambini debbano essere in un certo modo, ma secondo me devono poter indossare ciò che desiderano ed essere in grado di esprimersi".

A differenza di Brad e Angelina che sono sempre stati accanto alla piccola, appoggiando le sue scelte, la nonna Jane, madre di Brad e attivista repubblicana che nel corso della campagna elettorale per le presidenziali Usa nel 2012 si schierò con Mitt Romney, si è ostinata per mesi a comprare vestiti "da principessa" a Shiloh, nel tentativo di farle "cambiare idea", suscitando l'ira dei genitori.

La notizia circolata nelle ultime ore sulla volontà della piccola Shiloh, seppur pare sia fake, è comunque l’occasione per dibattere su un tema importante e delicato, ossia il percorso dei bambini transgender e delle loro famiglie.

