Falsi incidenti stradali, 55 denunce in Calabria per truffe alle assicurazioni

PLATI', 15 GIUGNO 2017 - I Carabinieri della stazione di Platì hanno denunciato 55 persone, alcune delle quali legate tra loro da vincoli di parentela, con l'accusa di concorso in truffa, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Il danno complessivo accertato ai danni delle compagnie assicurative ammonterebbe a circa 250.000 euro.

L'inchiesta è scattata a partire da una delega del Nucleo Operativo del Comando Compagnia Carabinieri di Molfetta (BA), con la quale è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catanzaro, della denuncia/querela sporta dall'amministratore titolare di un'azienda di autodemolizione contro ignoti per il reato di truffa, scaturito dalla falsa attestazione di fatture relative ad un incidente stradale mai avvenuto.

I militari dell'Arma avrebbero accertato che, nell'arco temporale che va dal luglio 2011 all'agosto 2013, si sarebbero verificati 17 sinistri tutti a carico della stessa persona, indicata come il contraente assicurativo. In tutti i 17 episodi considerati, non sarebbe mai intervenuta alcuna forza di polizia per effettuare le rilevazioni, risolte sempre con la constatazione amichevole.

Dall'elaborazione dei dati acquisiti, i Carabinieri avrebbero rilevato una serie di comportamenti anomali e incongruenti, sintomatici di condotte illecite e concordate tra le parti coinvolte. Gli indagati si avvalevano anche di legali compiacenti che predisponevano la documentazione da produrre alle compagnie assicurative unitamente alle richieste risarcitorie.

Nel corso delle indagini è stata analizzata la documentazione di oltre 20 sinistri artefatti e sono state sentite circa 70 persone. Numerose le incongruenze emerse. Le dinamiche degli incidenti denunciati erano delle più svariate, talvolta sospette.

Le compagnie assicurative, venute a conoscenza degli illeciti, hanno presentato oltre 30 querele e hanno sospendendo anche l'erogazione dei risarcimenti richiesti.

Daniele Basili

