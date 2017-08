Falsi referti al Cardarelli di Napoli, licenziati 3 medici

NAPOLI, 2 AGOSTO 2017 - Sono stati licenziati per giusta causa e senza preavviso i tre dirigenti medici dell'ospedale Cardarelli di Napoli, al centro della vicenda dei falsi referti e delle prestazioni mediche a pagamento venuta a galla nel mese di aprile 2017 grazie ai controlli incrociati disposti dalla direzione strategica.

"Un atto dovuto - dichiara il direttore generale del Cardarelli Ciro Verdoliva - non solo nei confronti dei cittadini, ma anche e soprattutto per la stragrande maggioranza dei medici che vede sminuita la propria professionalità da simili comportamenti".

Il provvedimento è stato adottato adottato dal Consiglio di disciplina. Due erano dirigenti di radiologia e l'altro era un dirigente ortopedico. Fondamentale nell'accertamento dei fatti è stata la collaborazione di tutti i dipendenti entrati in contatto con situazioni sospette.

"È bene che certe abitudini del passato - continua Verdoliva - vengano stroncate, non è accettabile che i nostri medici o i nostri infermieri debbano essere esposti a gogne mediatiche, e nella quotidianità a vere e proprie aggressioni, per colpa di pochissime pecore nere che ritengono di poter disporre a proprio piacimento e per scopi privati della sanità pubblica. Comportamenti giustamente stigmatizzati dai media che nell'occasione parlarono della "cricca dei referti falsi".

Nella stessa seduta, il Consiglio di Disciplina ha chiuso il procedimento in corso per un altro caso che aveva fatto molto discutere, quello sulle presunte anomalie nella gestione di alcune analisi di laboratorio, per cui non sono stati individuati comportamenti sanzionabili.

Daniele Basili

immagine da vesuviolive.it