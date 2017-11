Falso dentista in scantinato ad Avellino, sequestro e denuncia

AVELLINO, 8 NOVEMBRE - Uno scantinato logoro, sporco e piccolo era in realtà uno studio medico dentistico dove si offrivano cure, normalmente molto costose, a prezzi stracciati. Un via vai continuo di persone che avevano bisogno di cure dentali, ma non avevano la possibilità di spendere cifre importanti.

Proprio l'afflusso continuo di persone diverse sempre negli stessi orari in un palazzo del centro di Avellino ha insospettito i Carabinieri del comando provinciale che hanno fatto irruzione nel locale e hanno trovato una situazione di gravi carenze igienico sanitarie. Siringhe usate, strumenti chirurgici non sterilizzati, anestetizzanti, svariate protesi dentali lasciate su una sedia, denti estratti e, al centro del locale, una sedia da ufficio utilizzata come poltrona odontoiatrica.

All'interno del seminterrato i Carabinieri hanno trovati il sedicente dentista, un 55enne di Avellino che aveva solo un diploma di odontotecnico. L'uomo non aveva quindi le abilitazioni accademiche per lo svolgimento della professione e praticava cure odontoiatriche, applicazioni di apparecchi, devitalizzazioni, estrapolazioni e ricostruzioni dentarie senza alcuna autorizzazione e competenza.

L'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica e il locale con tutte le attrezzature è stato sottoposto a sequestro.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.nuovosud.it