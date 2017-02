Falso invalido lavorava in un cantiere, una denuncia in Calabria

REGGIO CALABRIA, 22 FEBBRAIO - Lavorava in un cantiere edile pur percependo una pensione d'invalidita'. La vicenda e' stata scoperta dai finanzieri dalla compagnia di Villa San Giovanni (Rc). IL protagonista e' di Scilla, centro del Tirreno reggino.

L'uomo percepiva dal 2007 sia la pensione che l'assegno di invalidita' civile in relazione alle gravi condizioni documentate. I finanzieri, dopo aver assunto informazioni presso l'Inps e le aziende sanitarie locali del territorio, hanno avviato accertamenti sul suo conto.I numerosi appostamenti e riscontri avrebbero evidenziato una situazione completamente diversa dal quadro clinico prospettato, desumibile dalla documentazione sanitaria. Tanto che il presunto invalido e' stato sorpreso all'interno di un cantiere edile, intento ad eseguire lavori di ristrutturazione.Anche il committente dei lavori e' stato sanzionato per aver utilizzato manodopera in nero. il falso invalido e' stato denunciato a piede libero per truffa aggravata ai danni dello stato e dovra' ora restituire all'Inps circa 70 mila euro, cioe' la somma percepita indebitamente.