Famiglia avvelenata con tallio a Nova Milanese: arrestato il nipote ventisettenne

NOVA MILANESE, 7 DICEMBRE - È stato arrestato il presunto responsabile dell'avvelenamento da tallio di un'intera famiglia nel Monzese: si tratta di Mattia Del Zotto, 27 anni. I carabinieri di Nova Milanese e Desio hanno dato esecuzione questa mattina a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Monza. Il giovane è ritenuto responsabile del triplice omicidio del nonno di 94 anni e di una zia di 63 (morti il 2 ottobre) e della nonna novantunenne (deceduta il 13 ottobre): li avrebbe uccisi attraverso la somministrazione di solfato di tallio.

Si tratterebbe dunque di una vera e propria svolta in una vicenda di cronaca trasformatasi in un giallo in piena regola. Dopo la morte della prima vittima, Patrizia Del Zotto (la zia del presunto assassino), ricoverata in coma all’ospedale di Desio insieme alla sorella di 58 anni, si era parlato di un possibile avvelenamento dovuto agli escrementi di piccione accumulatisi nella casa delle vacanze, nelle campagne di Santa Marizza di Varmo (Udine), dove le due donne avevano trascorso un periodo prolungato di permanenza. Poche ore dopo, il 2 ottobre, era deceduto anche il padre di Patrizia, Giovanni Battista Del Zotto. E si erano fatte largo altre ipotesi, come l'ingestione di acqua o cibo contaminati. Il 13 ottobre arrivava anche il decesso della mamma di Patrizia Del Zotto, Maria Gioia Pittana. Ma i sintomi del malessere avevano riguardato, oltre alla sorella di Patrizia, anche il marito e la badante della famiglia, tutti ricoverati all’ospedale di Desio.

Adesso si farebbe concreta la spiegazione più drammatica: tutti delitti premeditati, secondo la ricostruzione emersa dalle indagini. Al ventisettenne viene contestato anche il tentato omicidio di ulteriori cinque persone (i nonni materni, il marito della zia deceduta, un’altra zia e la badante dei nonni paterni). Ulteriori dettagli saranno divulgati in una conferenza stampa dal Comando Provinciale Carabinieri di Milano alla presenza del Procuratore della Repubblica di Monza e Brianza.

Claudio Canzone

Fonte foto: ultimenotizieflash.com