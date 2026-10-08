FAO al Circo Massimo: torna Dal Seme al Cibo con 140 Paesi e 40 innovazioni

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La FAO accende i riflettori sulla sicurezza alimentare e sull'innovazione con la seconda edizione di Dal Seme al Cibo, l'esposizione universale che da oggi fino al 12 ottobre anima il Circo Massimo di Roma. Il tema scelto per quest'anno è 'Promuovere l'innovazione per la sicurezza alimentare e la nutrizione', un invito a riflettere su come scienza, conoscenze e collaborazione possano trasformare i sistemi agroalimentari globali.

Un viaggio dal seme alla tavola

L'evento accompagna i visitatori in un percorso che parte dai semi e arriva al cibo che portiamo in tavola, mostrando come l'innovazione e le buone pratiche possano migliorare la qualità e la sostenibilità delle produzioni. Circa 300 espositori provenienti da oltre 140 Paesi presentano 400 prodotti agricoli e più di 40 innovazioni nel settore agroalimentare, insieme a cooking show con 30 chef, incontri, workshop e spettacoli culturali.

Cinque aree tematiche e installazioni immersive

Il Padiglione principale è articolato in cinque aree tematiche interconnesse — colture, animali, pesca e acquacoltura, foreste, terra e acqua — e mostrerà, attraverso installazioni immersive, esposizioni interattive e dimostrazioni dal vivo, come scienza, innovazione e buone pratiche contribuiscano a trasformare i semi e le altre risorse di partenza in alimenti e prodotti finali. L'esposizione comprende inoltre padiglioni regionali, un'area food, un palco principale e attività per bambini, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire prodotti, esperienze e storie provenienti da tutto il mondo.

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Il Museo della FAO trasloca al Circo Massimo

Durante l'expo, il Museo e Rete della FAO per l'Alimentazione e l'Agricoltura (MuNe) lascerà temporaneamente la propria sede presso il quartier generale della FAO per trasferirsi al Circo Massimo, portando le sue storie e offrendo ai visitatori un'occasione unica per scoprire il museo in un nuovo contesto.

Cerimonia inaugurale con ospiti internazionali

Oggi, dalle 16 alle 18, la cerimonia inaugurale aperta da un discorso del direttore generale della FAO, Qu Dongyu. Attesi Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Rosangela Lula da Silva, first lady del Brasile e campionessa speciale di Buona Volontà della FAO contro la fame (con un videomessaggio). Invitati anche Saeb Khraisat, ministro dell'Agricoltura del Regno Hascemita di Giordania, Roza Fatch Mbilizi, ministra dell'Agricoltura, dell'Irrigazione e dello Sviluppo idrico del Malawi, Ellen Johnson Sirleaf, ex presidente della Repubblica di Liberia e Premio Nobel per la Pace, Jose Gabriel Espinoza, presidente della Bolivia. La cerimonia sarà moderata congiuntamente dai direttori generali aggiunti della FAO Beth Bechdol e Maurizio Martina e comprenderà un'esibizione della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri e uno show cooking della chef Fatmata Binta, ambasciatrice regionale di Buona Volontà della FAO per l'Africa. Una performance culturale della Bolivia precederà l'inaugurazione ufficiale dell'esposizione.