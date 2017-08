Farmacie: Catanzaro, revocata serrata proclamata per il 21

CATANZARO, 8 AGOSTO - E' stato revocato lo sciopero delle farmacie proclamato per il giorno 21 agosto da Federfarma di Catanzaro "a fronte dei reiterati e gravi ritardi osservati dall'ASP nel rimborsare alle farmacie i medicinali erogati in regime di SSN. La revoca - spiega una nota - scaturisce a seguito all'incontro richiesto dai titolari di farmacia avvenuto ieri con i rappresentanti dell'ASP di Catanzaro". La riunione si e' tenuta in prefettura su iniziativa del prefetto Luisa Latella.

Nell'occasione il direttore generale Perri ha comunicato che entro oggi sara' pagata la mensilita' di aprile 2017, entro la prossima settimana la mensilita' di maggio 2017, mentre per quella relativa al mese di giugno 2017 l'ASP attende le rimesse regionali. "I titolari di farmacia, considerando positivamente la decisione dell'ASP quale primo passo per risolvere la grave situazion - si legge - , intendono anch'essi dare concreta prova di sensibilita' e disponibilita' e, pertanto, non sospenderanno l'assistenza farmaceutica convenzionata diretta.Allo stesso tempo, i titolari di farmacia, pur confidando nella volonta' degli amministratori pubblici di voler avviare l'ASP verso nuovi e virtuosi sistemi gestionali, manterranno comunque alta la vigilanza e continueranno ad adoperarsi sino al conseguimento della dovuta correntezza dei pagamenti, inoltre hanno concordato con il Prefetto un incontro i primi giorni del mese di settembre per verificare lo stato dei pagamenti da parte dell'ASP".