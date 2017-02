Farnesina, russi avrebbero hackerato sito italiano durante ministero Gentiloni

ROMA, 10 FEBBRAIO - La Russia attacca la Farnesina: questa la bomba lanciata da ‘The Guardian’, tra i principali quotidiani del giornalismo britannico. Il quotidiano inglese, citando fonti vicine alla vicenda, è convinta di un attacco hacker ad opera dei russi nei confronti del ministero estero italiano allora rivestito dall’attuale premier Paolo Gentiloni (durante il governo Renzi, ndr).

Sempre secondo il ‘Guardian’ una fonte del governo italiano avrebbe confermato della veridicità dell’attacco. Gentiloni non avrebbe tuttavia subito alcuna intrusione, poiché avrebbe evitato «di utilizzare le mail quando era ministro degli Esteri». Nessuna informazione sensibile e segreta sarebbe stata dunque sottratta all’Italia. Gli hacker dunque non sarebbero giunti alla fase dell’acquisizione delle informazioni ma solo al sistema di gestione delle mail.

Non è stato direttamente confermato l’attacco proveniente dalla Russia, che ha già smentito la notizia attraverso la portavoce del ministro degli Esteri, Maria Zakharova. Sull’hackeraggio starebbe peraltro indagando la Procura di Roma.

Non si mostra affatto stupita la Farnesina: l’attacco dunque sarebbe stato già noto rispetto alle informazioni della fonte riferite al quotidiano britannico. Il ministero aveva già provveduto a modifiche del sistema online per evitare ulteriori intrusioni. Non è specificato tuttavia se quell’attacco portasse la firma della Russia.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta